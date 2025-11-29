女孩︱舒淇幽默回應再做導演拍戲機會率　新加坡影展將成宣傳尾站

國際華人影后舒淇今年推出首部執導電影《女孩》，改編自個人童年與酗酒父的關係，將箇中經歷搬上大銀幕，真摯動人打動多國電影節觀眾，更於釜山國際電影節奪得競賽單元「釜山獎——最佳導演獎」，震撼一眾華語影迷觀眾！《女孩》早前先後於香港及亞洲各地上映，早前更成為新加坡國際影展（SGIFF）開幕電影，舒淇日前（26日）攜同主演9m88及白小櫻亮相影展開幕禮，分享創作心路歷程外，亦提到日後再做導演的意願。

舒淇憑首部執導作品《女孩》讓她成為釜山影展最佳導演。（視覺中國）

舒淇攜同9m88、白小櫻一同出席新加坡國際影展，作品《女孩》為影展開幕電影。（甲上娛樂IG圖片）

舒淇攜同《女孩》出席新加坡國際影展。（甲上娛樂IG圖片）

舒淇與《女孩》走遍威尼斯、多倫多及釜山等地影展，到達新加坡後於影展上透露宣傳完滿結束：「花了十年時間走到現在，新加坡國際影展應該是我最後一站，真的很感謝這些優秀的演員陪我一起走到這裡。」對於未來會否再執導演筒，舒淇即場幽默地表示：「至於會不會再導第二部，就看新加坡觀眾喜不喜歡了。」

舒淇幽默地表示會否再做導演，要視乎觀眾是否喜歡《女孩》。（甲上娛樂IG圖片）

隨《女孩》到訪新加坡的白小櫻，則透露自己第一次踏足獅城：「第一次來新加坡就是《女孩》的影展開幕，非常夢幻！我吃了肉骨茶、咖椰吐司，也有去這邊的著名景點魚尾獅拍照，希望有機會常常來！」並表示自己在電影中獲益良多：「導演教會我去感受環境的氛圍細節，對表演是一大助力，我覺得生活也變得更有趣了。（導演）讓我在沈浸於表演之餘，帶給我很大的力量。」

隨《女孩》團隊出發的白小櫻（中）首次來到新加坡。（甲上娛樂IG圖片）

從歌手跨界成為演員的9m88，則表示：「從音樂創作走到演員這條路，需要跟整個團隊更密集合作，藉由我的身體、我的語言表達，去成為導演作品中的一份子。」坦言在拍攝過程中，讓她不僅在演技而是各樣表演藝術形式上均帶來明顯進步，成為演藝生涯中的重要一課。