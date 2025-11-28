宏福苑五級火︱古天樂取消出席東京動漫節：冇辦法抱正常心態出席

東京動漫節（Tokyo Comic Con 2025）即將於12月5日至7日於東京幕張舉行，原定代表《九龍城寨之圍城》出席的古天樂、胡子彤及張文傑，三人於今日（28日）晚間親自拍片確認，因應「大埔宏福苑五級火」嚴重事件，將會取消行程缺席動漫節。

古天樂原定代表《九龍城寨之圍城》出席東京動漫節。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

胡子彤原定代表《九龍城寨之圍城》出席東京動漫節。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

張文傑原定代表《九龍城寨之圍城》出席東京動漫節。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

古天樂攜同胡子彤、張文傑身穿黑衣，神情凝重面對鏡頭，由古天樂作代表宣布：「由於香港大埔發生嚴重火災，造成重大傷亡，全香港市民包括我哋都深感悲痛。喺呢個沉重嘅時刻，我哋實在冇辦法抱正常嘅心態出席今次嘅活動，所以我哋將不會參與12月5號及6號東京Comic Con活動。希望原本計劃出席活動嘅朋友及受影響嘅相關單位能夠體諒，我哋深感歉意。最後，希望逝者安息，傷者早日康復。」

古天樂攜同胡子彤、張文傑身穿黑衣，神情凝重面對鏡頭，由古天樂作代表宣布取消出席東京動漫節。（影片截圖）

東京動漫節下午亦於社交媒體發聲明，宣布古天樂、胡子彤及張文傑在緊急通知下取消行程：「因應香港於11月26日星期三發生的大規模火災，由於災情需要被高度重視及關注支持，因此需要修改原定日本之行。」主辦單位亦代表向已購票的活動出席者致歉：「抱歉讓大家期待三位光臨，但希望大家能夠體諒香港目前的狀況。我們會禱告紀念每一位受災情影響的人。」張文傑較早前亦於限時動態中公布個人生日粉絲見面活動將會延期舉行。

東京動漫節透過官方社交媒體宣布，因應「宏福苑五級火」災情，古天樂、胡子彤及張文傑將會缺席活動。（東京動漫節IG圖片）