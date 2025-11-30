拳王爭霸｜90位拳手過招張赫打到爆眼角　「格鬥界宋仲基」呼聲高

由地表最強大叔馬東石主導，聯手《Running Man》「能力者」金鐘國，以及《單身即地獄2》Dex主持，加上《體能之巔：百人大挑戰》幕後團隊傾力製作，全新拳擊競技真人騷《拳王爭霸》首集現已於Disney+ 獨家上線！90位職業拳手，將在各式擂台上一較高下。部分參賽者更加係實力、顏值、名氣兼備，拳拳到肉看得觀眾熱血沸騰！

《拳王爭霸》節目由馬東石主理。（《拳王爭霸》劇照）

《Running Man》「能力者」金鐘國聯合主持。（《拳王爭霸》劇照）

由馬東石主導，聯同「能力者」金鐘國，以及《單身即地獄2》Dex主持，的全新拳擊競技真人騷《拳王爭霸》，集結90位職業拳手出戰。（《拳王爭霸》劇照）

藝人張赫都有參戰，在第二集亮相時，眼角亦不慎被打爆！（《拳王爭霸》劇照）

《拳王爭霸》中，90位來自不同界別的頂尖拳手挑戰冠軍寶座，當中包括全國體育大會奪冠的選手、不同拳擊體重級別的冠軍、綜合格鬥選手、武術爭霸節目冠軍、國軍士兵、空手道大師、泰拳拳手等等。而當中最有名的有被譽為「無限制級」頂級稱號的明賢萬、「格鬥界宋仲基」MMA拳手鄭多運、前國手及前東方及太平洋拳擊聯盟冠軍的金閔旭、連續13年拿下全國體育大會冠軍綽號「幽靈」的拳手金東會等等。

有「格鬥界宋仲基」之稱的MMA拳手鄭多運。（網上圖片）

2019年，鄭多運曾對決俄羅斯桑搏冠軍Abutalib Khalilov，於第二回合以TKO方式獲勝。（《WOTD 職業技擊爭霸賽》圖片）

此外，參賽者當中亦不乏知名藝人，包括前搞笑藝人現成為MMA拳手的尹亨彬、曾參與《單身即地獄4》的陸俊諝、韓法混血男演員Julien Kang、以及曾主演《Voice》、《特務家族》、《紅丹心》的著名男演員張赫壓軸出場，陣容非常鼎盛！

參賽者需於仿如地下拳館的九宮格賽場展開激烈1對1決鬥。（《拳王爭霸》劇照）

90位拳手云集，場面震撼。（《拳王爭霸》劇照）

首集的比賽場面震撼，參賽者需於仿如地下拳館的九宮格賽場展開激烈1對1決鬥！而比賽規則亦非常殘酷，不設時限直至一方倒下或評審叫停判決，至死方休，即使晉級亦難保於下一回合能保持體能繼續堅持，非常熱血沸騰！第一集已見到陸俊諝、Julien Kang出陣並勝出，但尹亨彬卻失敗告終。而第二集預告中見到張赫出戰，眼角亦不慎被打爆！究竟張赫能否堅持到最後？敬請收看下回分解！