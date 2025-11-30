拳王爭霸｜90位拳手過招張赫打到爆眼角 「格鬥界宋仲基」呼聲高
撰文：許育民
由地表最強大叔馬東石主導，聯手《Running Man》「能力者」金鐘國，以及《單身即地獄2》Dex主持，加上《體能之巔：百人大挑戰》幕後團隊傾力製作，全新拳擊競技真人騷《拳王爭霸》首集現已於Disney+ 獨家上線！90位職業拳手，將在各式擂台上一較高下。部分參賽者更加係實力、顏值、名氣兼備，拳拳到肉看得觀眾熱血沸騰！
《拳王爭霸》中，90位來自不同界別的頂尖拳手挑戰冠軍寶座，當中包括全國體育大會奪冠的選手、不同拳擊體重級別的冠軍、綜合格鬥選手、武術爭霸節目冠軍、國軍士兵、空手道大師、泰拳拳手等等。而當中最有名的有被譽為「無限制級」頂級稱號的明賢萬、「格鬥界宋仲基」MMA拳手鄭多運、前國手及前東方及太平洋拳擊聯盟冠軍的金閔旭、連續13年拿下全國體育大會冠軍綽號「幽靈」的拳手金東會等等。
此外，參賽者當中亦不乏知名藝人，包括前搞笑藝人現成為MMA拳手的尹亨彬、曾參與《單身即地獄4》的陸俊諝、韓法混血男演員Julien Kang、以及曾主演《Voice》、《特務家族》、《紅丹心》的著名男演員張赫壓軸出場，陣容非常鼎盛！
首集的比賽場面震撼，參賽者需於仿如地下拳館的九宮格賽場展開激烈1對1決鬥！而比賽規則亦非常殘酷，不設時限直至一方倒下或評審叫停判決，至死方休，即使晉級亦難保於下一回合能保持體能繼續堅持，非常熱血沸騰！第一集已見到陸俊諝、Julien Kang出陣並勝出，但尹亨彬卻失敗告終。而第二集預告中見到張赫出戰，眼角亦不慎被打爆！究竟張赫能否堅持到最後？敬請收看下回分解！