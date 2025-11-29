梁朝偉自爆拍歐美劇演連環殺手角色黑暗　澄清長居日本傳聞

新加坡國際電影節日前開幕，香港影帝梁朝偉28日出席影展座談會，於會上向廣大觀眾分享演藝生涯點滴。梁朝偉久未到訪新加坡，親切地表示當地仿如老朋友一樣，憶述八十年代經常受邀登台表演與唱歌，對獅城海南雞飯、喇沙與美食廣場尤其懷念。梁朝偉亦於會上透露明年工作計劃，其中即將開展拍攝的影視作品，將會為影迷粉絲帶來驚喜！

梁朝偉出席新加坡國際電影節座談會，分享演藝生涯點滴。（劉嘉玲IG圖片）

梁朝偉久未到訪新加坡，親切地表示當地仿如老朋友一樣。（劉嘉玲IG圖片）

梁朝偉笑言八十年代經常到新加坡登台表演及唱歌。（劉嘉玲IG圖片）

梁朝偉尤其掛念新加坡的海南雞飯與喇沙。（劉嘉玲IG圖片）

梁朝偉於座談會上表示，明年將會甚為忙碌，集中電影與電視劇拍攝外，亦要花時間研究劇本。早前，梁朝偉曾於香港受訪時透露將會拍攝歐美電視劇，他亦於新加坡進一步自爆劇情角色，表示：「唔知可唔可以講畀大家聽，其實我喺電視劇係做一個連環殺手！」更坦言將迎來演藝生涯重大突破：「同我以前演出嘅角色好唔同，係一個好黑暗嘅角色。」

梁朝偉透露明年將會忙於拍攝歐美劇集與電影。（劉嘉玲IG圖片）

梁朝偉自爆劇集角色黑暗，將會飾演一位連環殺手。（劉嘉玲IG圖片）

梁朝偉「社恐」形象深入民心，對於舒淇轉戰成為導演後屢獲殊榮，偉仔坦言未有同樣天份：「我沒有故事想講，所以我還是安心做好演員本份，為導演們表達他們希望表達的故事。」在問答環節中，梁朝偉被觀眾問及長居日本的傳聞，偉仔澄清指並非搬遷至日本，僅因為在當地言語不通，基本上沒有人會與他攀談，因此非常享受清靜的舒適感。

梁朝偉自言不會轉戰做導演。（劉嘉玲IG圖片）