玩具熊的五夜驚魂2｜機械玩偶軍團暴增3倍　離開密室入侵生活日常

兩年前全球狂收3億美元的黑色片霸《玩具熊的五夜驚魂》（Five Nights at Freddy’s），今年恐懼全面升級，更大謎團、更密殺機、更多驚嚇！環球影業、BLUMHOUSE聯手呈獻《玩具熊的五夜驚魂2》，原班幕後聯同首集主角祖舒克治遜、伊利沙伯萊雅、派博魯比奧等，延續電玩經典恐怖宇宙。

《玩具熊的五夜驚魂2》將於12月4日上映。（《玩具熊的五夜驚魂2》海報）

「費斯熊佛萊迪薄餅店」發生的噩夢過去一年，小鎮將恐怖慘劇扭曲成誇張傳說，大家甚至攞件事來韜光，舉辦首屆Fazfest極樂節日！前任保安員米奇、警官雲妮莎一直向妹妹艾比隱瞞恐怖真相，直至艾比偷偷出走，企圖與一衆電動玩偶朋友重聚，才意外觸發連鎖恐怖事件，跟Fazfest更扯上莫大關係。深藏數十年的血腥秘密，隨即衝出薄餅店全面爆發！

今集耗時26週，打造幾乎三倍於首集的機械玩偶陣容。（《玩具熊的五夜驚魂2》劇照）

繼全球狂收3億美元票房的恐怖作品《玩具熊的五夜驚魂》後，Blumhouse再度聯手遊戲原創Scott Cawthon，推出更黑暗、更刺激的續集《玩具熊的五夜驚魂2》。以下是三大必看亮點，絕對讓恐怖遊戲粉絲與電影迷期待度爆錶！

機械玩偶軍團暴增3倍

世界頂尖特效工作室「Jim Honson's Creature Shop」再度回歸，耗時26週打造幾乎三倍於首集的機械玩偶陣容！全新角色「Mangle」由數十個機械部件組成，需10名操偶師聯手操控，被劇組封為「技術難度最高」的恐怖存在。而經典角色「Marionette（木偶）」也首度登場，以傳統提線木偶方式演繹，詭異舞姿勢將成為觀眾新夢魘！

今次故事背景設定於前作一年半後，小鎮將恐怖傳說包裝成「Fazfest」狂歡節，令大家難分真假。（《玩具熊的五夜驚魂2》劇照）

恐怖場景全面解鎖

今次故事背景設定於前作一年半後，小鎮將恐怖傳說包裝成「Fazfest」狂歡節，全新恐怖舞台「River Freddy's」水上樂園薄餅店實景搭建，內有200英尺長運河與3萬加侖水景，機械玩偶首次離開密閉空間，入侵日常生活場景！導演艾瑪塔米預告：「當你看到它們出現在學校、街道、你家門口…那才是真正的恐懼開始。」

今集除了有原班人馬回歸，還有驚喜新血加盟。（《玩具熊的五夜驚魂2》劇照）

原班人馬回歸＋驚喜新血

祖舒克治遜再度飾演創傷未癒的保安米克，將面對更黑暗的心理掙扎。馬菲里拿回歸飾演邪魅創始人威廉雅富頓，揭開更多背景陰謀。荷李活新星麥肯娜格雷絲（《詭娃安娜貝爾》）加盟飾演超自然調查員，自爆從小是忠粉，18歲生日蛋糕都是FNAF主題！