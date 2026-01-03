2026最期待電影︱路蘭新戲預售已秒殺　羅拔唐尼蜘蛛俠齊救Marvel

2025年為香港電影業低潮期，業內資深監製與導演均以寒冬、冰河形容市況，不僅港產片票房成績低迷，各大小電影公司均以「倉底貨」應急上畫，全年亦只有少量製作順利取得足夠資源開鏡拍攝，令觀眾擔心明年將有否香港電影上映。電影業隨今年第四季「溶雪」復蘇，賀歲檔期亦將有兩部港產片上映，以下為大家推薦10部2026年最備受期待的香港及外語電影！



《奧德賽》（The Odyssey）

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）憑前作《奧本海默》（Oppenheimer）於2024年橫掃奧斯卡七項大獎後，外界一直密切注視其新作《奧德賽》動向，隨今年年中推出2026年7月17日全球上映日期，更率先提前一年預售並秒殺限量IMAX首映戲飛，官方亦開始釋出劇照及相關消息，令《奧德賽》成為2026年最備受期待全球觀眾的電影之一！

《奧德賽》提前一年預售並秒殺限量IMAX首映戲飛！（《奧德賽》電影劇照）

《復仇者聯盟：末日之戰》（Avengers：Doomsday）

Marvel超級英雄電影自《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）後，數年來陷入頹勢，除蜘蛛俠以外，其他超級英雄作品在口碑與票房上均大不如前。Marvel今年推出《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four: First Steps）作為重要英雄組合神奇4俠的回歸，亦打響《復仇者聯盟：末日之戰》的前哨，相信在「復仇者」牌頭下第五集或許能夠重振聲威——當然大家最期待看到羅拔唐尼（Robert Downey Jr）回歸MCU！

大家最期待看到羅拔唐尼於《復仇者聯盟：末日之戰》回歸MCU！（直播截圖）

《蜘蛛俠4》（Spider-Man：Brand New Day）

《復仇者聯盟4：終局之戰》後，蜘蛛俠成為Marvel超級英雄大當家，2021年推出的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）讓三代蜘蛛俠同框締造Marvel經典，而結局將蜘蛛俠從人類記憶裡刪除，則讓角色歸零重新出發。蜘蛛俠再回歸與羅拔唐尼雙雙挽救Marvel頹勢，《蜘蛛俠4》今年於倫敦街頭取景期間時，已吸引數以千計粉絲圍觀成為熱話！因此預計於明年7月31日上映的《蜘蛛俠4》成為2026年最備受期待的單體超級英雄電影！

《蜘蛛俠4》幕後花絮（gettyimages）

《反斗奇兵5》（Toy Story 5）

迪士尼彼思（PIXAR）工作室王牌動畫《反斗奇兵》系列，自1996年推出以來成為數代觀眾成長的回憶。對上一集《反斗奇兵4》於2019年推出，事隔六年再推出系列新作，更有傳會成為系列大結局，暫定於2026年6月19日全球上映，相信將會號召幾代觀眾連同「觀眾二代」入場收睇！

《反斗奇兵》事隔六年再推出系列新作，更有傳會成為系列大結局！（《反斗奇兵5》預告截圖）

《沙丘瀚戰：第三部》（Dune：Part Three）

由男神「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）主演的史詩式科幻鉅製《沙丘瀚戰》，於2021年及2024年推出首兩部曲後，終於迎來第三部最終章！《沙丘瀚戰：第三部》最被觀眾期待之處，必定是由Anya Taylor-Joy飾演的新角色，未知將會如何在終章裡左右戰局！

《沙丘瀚戰》終於迎來第三部最終章！（劇照）

《穿Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）

由安妮夏菲維（Anne Hathaway）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、艾美莉賓特（Emily Blunt）與Stanley Tucci主演的《穿Prada的惡魔2》事隔20年推出續集，並由當年原班人馬回歸主演，今年中於美國紐約開鏡時已引起大批忠粉與觀眾圍觀！今集更有劉玉玲（Lucy Liu）、Sydney Sweeney及Lady Gaga等加盟飾演神秘新角色，令觀眾更為期待！

安妮夏菲維、梅麗史翠普、艾美莉賓特與Stanley Tucci等原班人馬主演的《穿Prada的惡魔2》事隔20年推出續集！（《穿Prada的惡魔》電影劇照）

《尋秦記》

港產片方面，即將在今年12月31日壓軸上映的《尋秦記》作為年度最後一部解封的「都市傳說」電影，亦會為2026年帶來第一波戲院排隊潮，相信不少當年電視觀眾均好奇項少龍、趙盤經歷多年成長後發展出的矛盾鬥爭，掀起「天命最高」級別回憶殺！

《尋秦記》為年度最後一部解封的「都市傳說」電影。（《尋秦記》劇照）

《寒戰1994》

《寒戰》兩部前傳去年低調開鏡，並由吳彥祖、吳慷仁與劉俊謙三位金像級全新陣容主演，《寒戰1994》於今年6月推出第一條宣傳片段，曝光吳彥祖角色造型及行動代號「寒戰」的起源。《寒戰》二部曲於2016年告一段落，雖然安樂影片尚未公布前傳正式上映時間，然而相信觀眾均希望在正傳落幕10周年之際，能夠看到前傳上映！

《寒戰1994》於今年6月推出第一條宣傳片段，曝光吳彥祖角色造型及行動代號「寒戰」的起源。（《寒戰1994》影片截圖）

《寒戰1994》由吳彥祖、吳慷仁與劉俊謙三位金像級全新陣容主演。（《寒戰1994》海報）

《怒火漫延》

陳木勝遺作《怒火》續集《怒火漫延》於2023年下旬開鏡，電影由劉德華、謝霆鋒連同一眾新班底主演，不論開鏡或霆鋒在中環取景爆肌掃射機關槍的片段，均令觀眾引頸以盼。去年英皇電影已推出《怒火漫延》先導海報，並在影視博覽設展，相信2026年或會成為絕佳上映時機！

《怒火漫延》由劉德華、謝霆鋒連同一眾新班底主演，不論開鏡或霆鋒在中環取景爆肌掃射機關槍的片段，均令觀眾引頸以盼。（網上圖片）

《少林女足》

周星馳最新執導作品《少林女足》（或稱《女足》）今年初於內地開鏡並順利煞科，電影齊集張小斐、迪麗熱巴、張藝興及趙麗娜等主演，更有韓國影帝宋康昊粉墨登場演球證。作為星爺經典《少林足球》的相同IP續集，海量中港觀眾熱切期待上映一日，電影先導海報今年推出，亦讓不少觀眾猜測將會在明年數個黃金檔期上映。

周星馳最新執導作品《少林女足》今年初於內地開鏡並順利煞科。（視覺中國）