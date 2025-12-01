死對頭50 Cent拍紀錄片公開Diddy陰暗面　12月2日Netflix全球上架

美國饒舌天王Diddy近年捲入一連串性醜聞指控，包含性交易、敲詐勒索、人口販運等，他曾於7月2日被判敲詐勒索和性販運罪名不成立，而今年10月3日因賣淫相關罪名被判逾4年監禁。由於有不少關於Diddy舉辦的「白色派對」的淫亂及吸毒傳聞，加上有大批荷里活巨星出席派對，令外界對於Diddy的所作所為感好奇。

Diddy的「死對頭」50 Cent在Diddy被捕時，曾經表示想製作有關Diddy的紀錄片，並公開Diddy邪惡一面。日前50 Cent終於宣佈紀錄片《Sean Combs: The Reckoning》終於確定在12月2日在Netflix上架。紀錄片共4集，除了回顧Diddy的崛起、對嘻哈音樂的影響及八卦傳聞，更揭開外界一直都很想知道秘密。

紀錄片將會揭開Diddy鮮背後的黑暗，包括前友人、合作過的藝人、工作及合作夥伴全部現身紀錄片。導演Alexandra Stapleton更表示Diddy家暴前女友Cassie的案件，是測試文化跟產業是否改變的關鍵。另外，50 Cent跟Diddy幾十年來互相嘲諷、隔空開炮，如今50 Cent更直接把恩怨在全球公開，大批網民都非常期待紀錄片的爆炸性內容。