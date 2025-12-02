國寶︱盡破日本真人片票房紀錄　仍輸七套神話級宮崎駿新海誠動畫

日本史詩式電影《國寶》以傳統劇場藝術歌舞伎為題材，改編自芥川獎作家吉田修一同名小說，名導李相日執導，並由吉澤亮與橫濱流星主演，劇情深入歌舞伎舞台及背後對藝術的信仰與禁忌，講述一位出身黑道家庭的少男因為父親身亡，被歌舞伎名門收留，踏入舞台殿堂後卻與情同手足的家族繼承人成為競爭對手。《國寶》於日本上映至今近半年，終於登頂打破影史最賣座真人電影票房紀錄！

據日本放送協會報道，《國寶》於11月27日票房超越173億日元（約港幣8億7900萬元），成功打破前榜首《大搜查線2：封鎖彩虹大橋》於2003年創下的紀錄，刷新塵封長達22年的不敗地位！《國寶》映期將近半年，累積國內入場人次高達1231萬人，即超過日本一成人口曾經撐場！

國寶》票房超越173億日元成為日本影史票房榜首。（《國寶》電影海報）

《國寶》成功打破前榜首《大搜查線2：封鎖彩虹大橋》於2003年創下的紀錄，刷新塵封長達22年的不敗地位！（《大搜查線2：封鎖彩虹大橋》電影劇照）

雖然《國寶》打破真人演出電影票房紀錄，然而日本作為動畫大國，《國寶》亦僅排行於日產電影票房總榜第八位，榜上名列前矛作品包括榜首《鬼滅之刃無限列車篇》、目前仍正上映的次位《鬼滅之刃無限城篇》、《千與千尋》、《你的名字》、《海賊王劇場版：紅髮歌姬》、《幽靈公主》及《哈爾移動城堡》等宮崎駿、新海誠票房神話級作品。

票房比《國寶》更強勁的動畫中，包括仍在上映中的《鬼滅之刃無限城篇》。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

宮崎駿經典作品《千與千尋》亦於票房榜前列。（《千與千尋》電影劇照）

新海誠作品《你的名字》亦比《國寶》票房排名更高。（《你的名字》電影劇照）

《國寶》運用超寬闊的銀幕攝影比例，以174分鐘片長帶觀眾深入歌舞伎殿堂，每一禎畫面更異常華麗壯觀，亦讓電影於海外亦廣受觀眾與影展認可，繼年初入選「第78屆康城電影節」導演雙週單元，更成為代表日本角逐2026年奧斯卡「最佳國際影片」的神作！