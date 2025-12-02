大濛︱柯煒林戴黑絲帶赴台謝票30場　氣色體力極佳：我不是病人！

「第62屆金馬獎」上月底於台北完滿舉行，獲得應屆「最佳劇情片」、「最佳原著劇本」等大獎的《大濛》亦於日前正式在當地公映，票房短短數日已累積至1500萬新台幣（約港幣372萬元），廣受觀眾支持！主演《大濛》的香港男演員柯煒林連日隨導演陳玉勳及女主角方郁婷於台灣南北部宣傳，跑足三十多場謝票活動，為新作上映魄力十足！

柯煒林連日於台灣為《大濛》宣傳謝票。（資料圖片）

柯煒林落力謝票回饋觀眾，但亦有觀眾擔心，他在面對肺腺癌同時工作會否超出負荷，柯煒林則回覆觀眾指：「想回說『我不是病人』， 但想一想，每天吃鏢靶藥是事實。醫生有說我的癌症是希望可以用藥物控制成慢性病/長期病患，醫學總是向前走，希望有天不用每天吃藥。 」更笑言自己氣色其實比不少人更好，請大眾不用太過擔心。

柯煒林與《大濛》觀眾謝票分享。（資料圖片）

在台灣東奔西走，柯煒林除了體力能夠應付有餘，更相當好胃口，隨劇組享受觀眾送上的應援美食，笑言彷彿回到拍攝期間每日食四餐的景象！柯煒林更在憶述拍攝過程時，表示享受當時的工作生活，更笑言試過踩兩小時單車從片場返回民宿，健康體力狀態極佳，亦對觀眾分享指非常享受台南的氣候：「跟你們的熱情好搭！」

柯煒林近日雖然在台灣為《大濛》宣傳，然而香港正值「宏福苑五級火」災後哀悼時期，柯煒林亦全程在胸前扣上黑色絲帶，默默紀念火災災民，即使身在異地仍衷心真摯表達關懷與哀悼。