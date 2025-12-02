金獅大賞︱劉青雲勇奪今年第五座影帝　《破．地獄》奪最佳電影

華語影壇最新盛事「第一屆新加坡國際華語影金獅大賞」昨日（1日）於新加坡舉行，劉青雲憑《爸爸》奪得最佳男主角，擊敗許冠文與張孝全等大熱，成為該角色為青雲帶來第五座影帝寶座！《爸爸》亦為首屆金獅大賞最大贏家，包括由翁子光區焯文奪得「最佳導演」、「最佳劇本」、「最佳原創電影音樂」及「最佳剪輯」五大獎項！

劉青雲憑《爸爸》奪得「第一屆新加坡國際華語影金獅大賞」最佳男主角。（葉志明 攝）

《爸爸》為劉青雲帶來第五座影帝寶座。（《爸爸》電影劇照）

金獅大賞首次舉辦，由香港國際武打巨星甄子丹擔任評委會主席，率領李少紅、郝蕾與袁詠儀等資深影人作評審。本屆有大量香港電影入圍，包括《爸爸》、《破．地獄》及《九龍城寨之圍城》，最終《破．地獄》奪得「最佳電影」、再由朱栢康奪得「最佳男配角」及「最佳原創電影歌曲」；《九龍城寨之圍城》則奪得「最佳攝影」、「最佳音效」、「最佳美術設計」及「最佳動作設計」，三部港產片橫掃影展揚威獅城！

朱栢康憑《破．地獄》奪得「第一屆新加坡國際華語影金獅大賞」最佳男配角獎！（陳順禎 攝）

《破．地獄》奪得「第一屆新加坡國際華語影金獅大賞」最佳電影獎！（《破地獄》電影劇照）

劉青雲作為多料金像影帝，今年憑《爸爸》橫掃各大影展達成大滿貫，先後奪得「第18屆亞洲電影大獎」、「第43屆香港電影金像獎」、「第18屆亞太電影大獎」最佳表演獎及「香港電影評論學會大獎」最佳男演員！劉青雲未能親身到新加坡領獎，因此由片中飾演兒子的蘇文濤代表領獎。

劉青雲第四度榮封金像影帝！（莫匡堯 攝）

《第31屆香港電影評論學會大獎》影帝由劉青雲憑新作《爸爸》奪得，為生涯第五度得獎。（梁碧玲 攝）

劉青雲憑新作《爸爸》於亞洲電影大獎首度榮封影帝！（陳順禎 攝）

其他演技獎方面，最佳女主角、最佳女配角分別由宋佳及鍾楚曦憑《好東西》奪得；最佳男配角由朱栢康憑《破．地獄》奪得；最佳新人則頒發予《不說話的愛》新演員李珞桉。