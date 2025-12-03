怪奇物語5｜Will成為最終季關鍵人物　煲劇前先重溫呢四集？

Netflix王牌劇集《怪奇物語》（Stranger Things）第五季上周強勢回歸，不過跟過往不同，本季將以三部曲形式推出，分別於11月27日、12月26日以及2026年1月1日上架，幾乎每集長達1.5小時，而大結局將會超過2小時。來到最終季，劇集橫跨了近10年，相信對大批劇迷來說既興奮又不捨。在正式煲劇前，現在就為大家整理本季的劇情亮點及小彩蛋。



將以三部曲形式推出分別於11月27日、12月26日以及2026年1月1日上架。（劇集海報）

故事發展到第四季，能侵入心靈、操縱恐懼的邪惡大魔王Vecna終於現身，亦揭開Eleven過去在實驗室中遇過的「1號」。Vecna襲擊霍金斯小鎮，開啟巨大裂縫，令顛倒世界與現實世界重疊，令所有人陷入險境。而一眾主角們終於了解，過去出現的所有恐怖怪物及災難都跟Vecna有關，而Max為了對抗Vecna曾一度死亡超過1分鐘，雖然Eleven將她拉回現實世界，但她仍然處於昏迷狀態。如今Vecna即將全力攻擊霍金斯，相信將會揭開背後原因，還有為何Vecna最初要向Will埋手、Max能否甦醒等謎團。

最終季將會迎來前所未有的危機。（Netflix）

Eleven能否將超能力推至巔峰？（Netflix）

相信最終季將會揭開更多有關Vecna的秘密。（Netflix）

究竟Max能否甦醒？（Netflix)

Will成為最終季關鍵人物

在Netflix發布的預告中，回到所有事情的開端，即Will Byers的失蹤，時間回到1983年11月12日，就在Will失蹤6日後，少年Wil在顛倒世界發抖，並唱著The Clash樂隊的《Should I Stay or Should I Go》。儘管Will奮力反抗並並試圖逃走，但最終被Vecna捉回，更對Will說：「終於。我們可以開始了。你和我，我們將一起完成一些美妙的事情。」，同時向Will的體內注入某種物質。

本季將會揭開Vecna與Will暗藏什麼緊密關係。（Netflix）

結局將會呼應開端

《怪奇物語》製作人Duffer Brothers曾透露，第五季將會解釋所有事情與Vecna之間的緊密聯繫，並揭開由第一季以來所有未揭開的關鍵謎團，包括顛倒世界究竟是什麼、Will為何成為Vecna的第一個目標、Will跟Vecna有何關係等核心問題。Duffer Brothers表示，由於故事始於Will的失蹤，故最終季將會深入揭開Will在劇集中的重要性，更會將Will作為整個故事核心，結局來個閉環式首尾呼應。

製作人Duffer Brothers透露故事始於Will的失蹤，故結局將會由Will來收尾。（Netflix）

煲劇前先重溫呢四集？

第五季與第四季相隔4年，對於劇迷可會無法銜接劇情，Duffer Brothers透露，無論有沒有看過前四季的《怪奇物語》，只要重溫這4集就能開始煲最新一季，包括：第二季第4集《Will the Wise》、第二季第6集《The Spy》、第四季第7集《The Massacre at Hawkins Lab》及第四季第9集《The Piggyback》。