夜汪汪心慌慌︱狗明星Indy零對白CG演出　拍攝經常賣萌討零食睡覺

荷里活獨立靈異恐怖電影《夜汪汪心慌慌》，將於12月4日正式在香港上映。作為新導演Ben Leonberg首部執導劇情長片，故事講述一個家庭搬遷至偏遠郊區的一間小屋居住，寵物小狗Indy卻成為唯一發現鬧鬼的家庭成員，電影更從小狗的視角拍攝一連串靈異事件，大玩「狗眼見到鬼」的敘事方法，成為今年驚艷各大獨立影展的驚慄作品。

《夜汪汪心慌慌》為新導演Ben Leonberg首部執導劇情長片。（GettyImages）

《夜汪汪心慌慌》從小狗的視角拍攝一連串靈異事件。（《Good Boy》電影劇照）

家中鬧鬼卻只有小狗知道，究竟會發生甚麼事？（《Good Boy》電影劇照）

Ben Leonberg曾於接受外媒訪問時透露，能夠創作出極富創意的故事，全因一直受到史提芬京（Stephen King）的啟發與影響，尤其對拍攝成經典電影的《閃靈》（Shinning）與《凶靈》（Carrie）印象最深；2012年，當Ben Leonberg重溫《驅魔人》（The Exorcist）時，便萌生一個想法：「如果唯一知道家中鬧鬼的成員竟然是小狗，究竟會發生甚麼事？」

導演透露一直深受史提芬京影響。（《Good Boy》電影劇照）

Ben Leonberg以相當低製作成本完成73分鐘劇情長片，Ben Leonberg更出動到自己飼養的小狗Indy，意外令牠成為狗明星，並原始地在零對白、電腦特技修飾下演出：「我的寵物Indy成為電影的主角，即使牠不知道自己參演，亦不懂得任何督導與指令，拍攝期間賣萌討零食、更經常在睡覺，但牠帶出的魅力卻異常強大，令我們將電影的成敗都付託到牠身上。」

《夜汪汪心慌慌》讓導演的小狗Indy意外成為狗明星。（GettyImages）

與真實的動物拍攝絕不簡單，Ben Leonberg出盡法寶讓Indy在鏡頭前「演出」，包括發出怪奇的聲音、以零食利誘及指示牠擺出奇特的姿勢作，笑言：「幸好我是Indy真心愛戴與服從的兩個人之一，令這部電影能夠在一切限制下順利完成。」