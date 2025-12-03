王晶評25歲易烊千璽金雞封帝惹兩極爭議　爆各大獎項每年均有內幕

華語影壇年度盛事「第38屆金雞獎」上月舉行，其中焦點演技大獎「最佳男主角」由年僅25歲的易烊千璽憑《小小的我》劉春和一角奪得，成為金雞史上最年輕影帝。易烊千璽奪得影帝後，香港著名喜劇導演王晶於個人頻道中發表個人觀點，認為：「易烊千璽專挑一些有難度的角色來演，他這一次《小小的我》拿獎，演殘疾人拿獎，實在就是比較容易的。」觀點掀起網民爭議。

易烊千璽上月中於金雞獎榮封影帝。（視覺中國）

易烊千璽奪得影帝後，香港著名喜劇導演王晶於個人頻道中發表個人觀點。（視覺中國）

易烊千璽於《小小的我》裡飾演一位患有腦性麻痺的少年，角色發揮空間廣闊，展演非凡演技因而被受讚譽。王晶認為易烊千璽近年經常挑戰高難度角色，包括《奇蹟．笨小孩》的景浩、《醬園弄》的宋瞎子等，此類角色在影展中較容易獲得評審團青睞。王晶的言論在微博引起廣泛討論：有網民認為王晶作為中港資深影人，言論一矢中的點出電影業界現事；亦有網民認為王晶似乎有意稀釋演員所付出的努力。

易烊千璽年僅25歲便於金雞封帝。（視覺中國）

易烊千璽於《小小的我》的演出令他成為金雞最年輕影帝。（《小小的我》電影劇照）

易烊千璽於《小小的我》飾演的角色患有腦性麻痺。（《小小的我》電影劇照）

王晶在影片中，亦指出各大影展均有內幕，更舉例父親王天林曾經大熱倒灶，期後卻無端奪得最佳導演的例子：「每一個獎項每一年都有內幕，就算是我爸爸（王天林）也是，他就說他拍得最好的一部戲（《野玫瑰之戀》），所有人都認為他應該拿最佳導演，就沒了、被人家花錢買走；過了兩年隨便拍了一部卻拿獎了！他都不知道為甚麼會拿獎！不就是補給他了

王晶更以父親王天林為例，當年拍攝《野玫瑰之戀》後大熱倒灶未得最佳導演，隔年卻憑一部較普通的作品得獎。（視覺中國）