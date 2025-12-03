Mother Mary︱安妮夏菲維曝新戲造型　皇冠激似《騎呢大帝》羊駝

43歲奧斯卡女配安妮夏菲維（Anne Hathaway）向來非常多產，明年上映作品除了巨匠基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《奧德賽》（Odyssey）以外，更有其成名經典續作《穿Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2），備受影迷期待！安妮夏菲維作為顏值超班的實力派，歷年接拍大量商業電影外，亦積極在文藝作品裡磨練演技，近年更利用名氣支持獨立電影製作，令電影能夠獲得更廣泛關注。

安妮夏菲維非常多產，明年將會有《奧德賽》及《穿Prada的惡魔》等上映。（GettyImages）

由獨立製片商A24斥資拍攝的新作《Mother Mary》日前推出首張海報，由安妮夏菲維飾演的女主角Mother Mary造型亦隨之曝光！《Mother Mary》劇情圍繞一段音樂家與時裝設計師之間的女同性戀愛情故事，兩位主角分別由安妮夏菲維及《黑豹2》女星Micharla Coel主演。安妮夏菲維造型於海報上曝光，高傲之姿態與表情展現女王級氣場，穿着盔甲與古裝長袍混合的服飾亦氣勢十足！

安妮夏菲維於《Mother Mary》造型氣勢十足！（《Mother Mary》電影海報）

安妮夏菲維的造型隨海報曝光！（《Mother Mary》電影海報）

不過在《Mother Mary》海報曝光後，安妮夏菲維的「紙扇型」頭飾卻引起不少網民聯想，笑言激似迪士尼卡通片《騎呢大帝》（The Emperor's New Groove）男主角Kuzco皇帝的造型，在劇情中不論人型或變成羊駝時，頭上均會戴上扇型皇冠，非常諧趣！

騎呢大帝在劇情中，不論人型或變成羊駝時均會戴上扇型皇冠。（《騎呢大帝》電影劇照）