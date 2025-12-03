優獸大都會2｜未受中美關係影響　內地破《哪吒2》開畫累收達廿億

迪士尼3D動畫電影《優獸大都會2》（又名︰瘋狂動物城2）（Zootopia 2），事隔9年終於推出續集。迪士尼對該片抱有期望，結果亦不負眾望，創下2025年全球開畫票房最高紀錄，而單計首五日，全球票房達5.56億美元（約43.2億港元），僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》、《復仇者聯盟：無限之戰》及《蜘蛛俠︰不戰無歸》，穩坐全球開畫票房第四位。

《優獸大都會2》在內地上映至本周一，大破20億人民幣票房。（網上圖片）

面對中美關係不明朗，《優獸大都會2》上映前都擔心會受關稅及制裁新聞影響，但結果電影在中國意外地創出佳績，正式上畫前的預售數字，達人民幣3.2億（約3.5億港元），超越中國自家製動畫《哪吒之魔童鬧海》，成為中國影史動畫電影預售票房冠軍。

近日內地電影院，都靠兩部海外動畫撐起，包括《優獸大都會2》及《鬼滅之刃︰無限城篇》。（網頁截圖）

因為上海迪士尼樂園擁有全球唯一的《優獸大都會》園區，而電影影更在園區舉行首映，對票房有剌激作用。（大會提供）

而據外媒計算，由上周三到周日的全球票房統計，若近半數的收入是來自中國，截至本周一（1/12），票房更達到人民幣19.5億元（約21.4億港元），也成為中國有史以來最賣座的外國動畫電影，改寫近年荷里活電影在中國普遍落後國產片的趨勢。

今集加入不少新角色。（《優獸大都會２》電影劇照）

有內地評論只分析，因為上海迪士尼樂園擁有全球唯一的《優獸大都會》園區，而電影影更在園區舉行首映，對票房有剌激作用。加上今集故事強調社會和諧，與堅持不懈的主題，成功獲得中國觀眾認同。至於香港，電影自27/11上畫以來，未夠一星期票房已直逼2000萬港元，成績同樣亮麗。