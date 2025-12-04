怪奇物語5｜Netflix推出解謎小遊戲 Spotify、IG設專屬歌單字體
撰文：關穎賢
出版：更新：
Netflix王牌劇集《怪奇物語》（Stranger Things）自2016年播出首季開始便大受歡迎，第五季第一部於上周率先上架，全球掀起煲劇熱潮。來到最終章，劇迷大感不捨，為此Netflix特別與不同平台合作，在網站及App特設有趣的小彩蛋。
Google Search上下顛倒
《怪奇物語》上架後，只要在Google Search搜尋欄中輸入「Stranger Things」，會出現骰子，只要按下骰子就會進入「顛倒世界」（Upside Down），整個網頁會上下顛倒，無論手機及電腦桌面版都有得玩。
Netflix App解謎小遊戲
Netflix App內的Netfilx Puzzled小遊戲，出現「Stranger Things」主題限時登場，並分成多個章節，有砌圖、文字等解謎題目，只要有看過劇集的話都應該能解答到，而成功解謎，獎品就是劇集花絮短片。
Spotify
劇集中充滿80年代文化及風格的歌曲，Kate Bush的《Running Up That Hill》因劇集，在推出37年後爆紅，而劇集中亦收錄了不少80年代的歌曲，例如：The Clash的《Should I Stay or Should I Go》、The Who的《Baba O'Riley》等。只要在Spotify收聽怪奇物語歌單「Stranger Things Official Playlist」，播放器的時間軸會變成Demogorgon「食人花花頭」頭像。
Instagram怪奇物語字體
社交平台Instagram則在IG限時動態中新增「Stranger Things」專屬字體，更可以換成標誌性的紅色中空設計。