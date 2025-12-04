康文署主辦美食電影放映活動　突然取消3部日本電影共5場播放

由康文署電影節目辦事處舉辦，一個將飲食跟電影聯繫上的放映活動《心間盛筵 — 人間煙火映百味》，定於本周六（6/12）至來年1月17日舉行，放映十多部來自世界各地的電影，而原定視為活動「頭盤」，播放來自日本的輕鬆小品《海鷗食堂》，突然宣布取消，還有《蒲公英 （4K修復版）》和《甜味人間》，三部日本電影均被抽起，雖未有交代原因，但相信跟中日關係緊張升級相連。

根據網頁介紹，《海鷗食堂》是輕鬆小品，以輕食美點將陌生人拉近，在姆明誕生的國度（芬蘭）迎接奇妙友誼電影。(《海鷗食堂》劇照)

《海鷗食堂》由小林聰美飾演一位在芬蘭開設食堂的日本女性，不但全片都是北歐的優美景色，還有美味傳統和食，一邊看著心也跟著靜了下來。（《海鷗食堂》影片截圖）

根據網頁介紹，《海鷗食堂》是輕鬆小品，以輕食美點將陌生人拉近，在姆明誕生的國度（芬蘭）迎接奇妙友誼電影。《甜味人間》則透過銅鑼燒小店的故事，展現對生命的體悟、人際間的相互理解與關懷。至於由影帝役所廣司主演的《蒲公英 》，是1985年的作品，其打破「第四面牆」與觀眾討論食物感官的設定，當年非常破格。今次本為放映4K修復版，非常難得。

透過銅鑼燒小店的故事，電影《甜味人間》則展現對生命的體悟、人際間的相互理解與關懷。(《甜味人間》劇照）

電影由已故的實力派演員樹木希林演出，代表作還有《橫山家之味》及《小偷家族》。《甜味人間》

根據康文署的網頁公告，取消了三部日本電影的放映活動。（網頁截圖）

按下購票，相關場次已經未能購買。（網頁截圖）

從康文署的網頁公告，當中只告知已取消以下的放映節目，包括《海鷗食堂》、《蒲公英 （4K修復版）》和《甜味人間》，未有交代原因，而三部電影的共通點都是來自日本。根據網頁介紹，是次活動的舉辦原因，是希望透過︰「當中的佳作，不只關乎咀嚼與消化，食物不僅是營養來源，還連繫到情感、文化、歷史、身份和歸屬，能夠將人連結起來，還具有喚起我們感受和記憶的力量。」而負責籌辦的部門電影節目辦事處，網頁簡述其忠旨是︰「竭誠推動本港電影及媒體藝術的欣賞及發展，以配合香港發展為世界級大都會及盛事之都。」