蝙蝠俠2︱黑寡婦有傳踢走貓女繼任女反派　觀眾嫌太老難演小丑女

蝙蝠俠一向為DC超級英雄漫畫系列最受歡迎的角色之一，多年來先後被添布頓（Tim Burton）、基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）名導等改編成為電影，2022年導演Matt Reeves將蝙蝠俠重啟拍成《蝙蝠俠》（The Batman），並由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）飾演布魯斯韋恩、Zoë Kravitz飾演貓女及哥連法路（Colin Farrell）飾演企鵝等，當時大受歡迎並衍生《The Penguin》劇集及尚未上映的續作《蝙蝠俠2》。

《蝙蝠俠》續作預計將於2027年上映。（《蝙蝠俠》劇照）

《蝙蝠俠》新貓女Zoë Kravitz與蝙蝠俠火花十足！（《蝙蝠俠》電影劇照）

Zoë Kravitz為最新版本的貓女，形象相當破格。（《蝙蝠俠》電影劇照）

《蝙蝠俠2》據指將於2027年上映，目前正在密鑼緊鼓籌備明年初開鏡拍攝，上集結局以蝙蝠俠與貓女分道揚鑣作結，不少觀眾均期待一對經典正反英雄情侶再續前緣。然而據外媒報道，導演Matt Reeves於今年六月完成第二集劇本，然而「貓女」Zoë Kravitz卻被爆不會在續集回歸，取而代之的女主角有傳竟然為Marvel跨界過檔的「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）！

施嘉莉祖安遜傳聞有意主演《蝙蝠俠2》，更將會飾演新女反派。（GettyImages）

施嘉莉祖安遜飾演的「黑寡婦」深入民心。（《復仇者聯盟2》電影劇照）

施嘉莉祖安遜或會由Marvel跨界到DC超級英雄宇宙。（《鐵甲奇俠2》電影劇照）

據報施嘉莉祖安遜正在與《蝙蝠俠2》劇組洽談加入系列，有指將會飾演女反派與蝙蝠俠打對臺！雖然《蝙蝠俠2》劇本保密度十足，未有確實消息貓女離場後的繼任女反派為誰，然而觀眾已經開始競猜施嘉莉祖安遜有機會飾演的角色，其中包括經典女反派毒藤女、魅影及小丑女，但亦有觀眾笑言41歲的施嘉莉年紀太大，無法演活年少輕狂又神經質的小丑女，可能演小丑女的祖母或母親更貼切！

觀眾猜測施嘉莉祖安遜或會飾演毒藤女。（劇照）