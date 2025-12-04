Emily in Paris｜第五季18/12回歸　揭Mindy、Alfie曖昧譜多角戀

Netflix大熱愛情劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第五季即將於12月18日回歸，由Lily Colins飾演的「Emily」工作和感情生活都會進入全新階段，下一季的取景地將會在巴黎及羅馬。在Netflix昨日發布的最新預告中，能看見雖然Emily與Marcello（Eugenio Franceschini飾）展開新戀情，不過她的羅馬新生活似乎不似預期順利。

《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第五季即將於12月18日回歸。（Netflix）

Emily與Marcello（Eugenio Franceschini飾）展開新戀情。（Netflix）

預告片中，艾蜜莉成為羅馬辦公室的負責人，但她很快就發現，她那套在法國成功的美國行銷理念，在意大利似乎難以奏效，儘管與Marcello的戀情甜蜜，但Emily需要再適應新環境、新職場文化遇上挫折和考驗。另外，除了Camille之外，其他角色都全數回歸，包括Mindy（Ashley Park飾）、前男友Alfie（Lucien Laviscount飾）、Sylvie（Philippine Leroy-Beaulieu飾）、Luc（Bruno Gouery飾）、Julien（Samuel Arnold飾）等。

劇中其他人氣角色同時回歸。（Netflix）

本季都會見到Gabriel的身影。（Netflix）

不過預告中最令人驚訝的，是Mindy與Emily前度Alfie的互動。預告中可見兩人曖昧地對視甜笑，之後更出現兩人跳辣身舞及快要親吻的畫面，相信新一季兩人會跟Emily展開錯綜複雜的多角戀。

Mindy與Alfie互動曖昧。（Netflix）