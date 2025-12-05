范冰冰盼重返中國拍戲　分析內地影壇三大難題：情況令我非常擔心

馬來西亞民間宗教題材電影《地母》，由曾執導《五月雪》、《搖籃凡世》的名導張吉安執導，范冰冰、許恩怡、白潤音及蔡寶珠主演，劇情講述吉打鄉野田間中，在惡煞異象逼近時，華暹農婦鳳音（范冰冰 飾）便化身大地之母，在生關死劫下化解根植在地界上的殖民遺恨。《地母》較早前於「第62屆金馬獎」提名八項大獎，更讓范冰冰捧走金馬影后殊榮，令她再次被受國際影壇觸目！

范冰冰早前於「第62屆金馬獎」憑馬來西亞電影《地母》榮封影后！（范冰冰IG圖片）

范冰冰於《地母》飾演一位馬來西亞吉打農村中的解降師。（《地母》電影劇照）

范冰冰在2018年捲入稅務風波後，一度消失於大銀幕長達五年，近日范冰冰接受外媒專訪曝光，罕談如何度過空白期及從低谷振作重新出發，更回應到重返中國影壇的心願與看法！范冰冰談到離開中國影壇的歲月，坦言為人生打開另一扇窗，接觸到不同題材、演員與製作團隊：「其實那五年是一份禮物，成為一個能夠停下腳步休息、學習的時期。因為演員經常表演、表達自己，其實沒有時間吸收新知，那段時間令我得以沉澱、反思與學習。」

范冰冰於2018年因為稅務風波絕跡中國影壇五年。（視覺中國）

消失於大銀幕五年，成為范冰冰演藝生涯低谷，她亦坦言理解到生活的艱難：「面對困境之下，有人會選擇放棄、有人會變得更堅強，我就是那個勇敢的小女孩！」她亦分享如何從低谷振作、重新出發：「跌落谷底讓我靠自己的力量、勇氣迎來反彈！歷盡憤怒、無助與痛苦之中，我將之轉化成為演員的能量，處理情緒後能夠演繹更廣闊的角色！」

范冰冰坦言歷盡憤怒、無助與痛苦，並靠自己的力量與勇氣谷底反彈。（視覺中國）

范冰冰近年於香港、日本、馬來西亞及亞洲各地參演電影，對於重返中國影壇，她亦坦言持開放態度，同時分析中國電影目前三大難題：「如今中國電影題材缺乏多樣化，類型集中、藝術電影出路越來越難；票房亦反映出市場今非昔比，情況令業界與我非常擔心；加上觀眾現在更熱衷網絡短劇，失去在戲院安靜專注地觀賞電影的耐性，所以如果我再拍中國電影，角色需要足夠撼動到我的內心。」