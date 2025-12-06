殺手#4專訪｜高興角色呈現沉穩一面　魏浚笙︰自己都淡定咗

由魏浚笙（Jeffrey）首次擔正做男主角的電影《殺手#4》（現已上映），來個港日合作，將港式動作跟日系拍攝手法共融，劇組更去到日本取景，將港人熟悉的日本風情帶入戲院。為了今次角色，Jeffrey全力操練動作，既學拳腳功夫又學武士刀，反而日文就因為戲中設定為港人，不用去學，但他也專誠學了一段自我介紹，以表一份尊重。



Jeffrey表示接到《殺手#4》劇本後好開心，因為跟以往角色不同。（陳順禎 攝）

殺手4號（魏浚笙）自幼失去雙親，在麵店長大，一次機緣巧合，他被派往日本暗殺黑幫頭目，卻意外遭委託人埋伏。委託人是名日本少女（南沙良），為了復仇，她不惜傾盡家財買兇殺人。 （《殺手#4》劇照）

認真與沉穩的一面

作為男演員，演殺手可能是心目中頭幾位最想演的角色，Jeffrey雖然冇這想法，但可以認認真真地演一部作品，倒是最令他開心的事。「我接到劇本後好開心，跟以往作品好不同。雖然我幕前演出多數都會笑騎騎，但其實我都有認真一面，今次正好將我認真同沉穩的一面放大出來。」甚至演完這角色後，Jeffrey都感受到有份力量在影響自己。「因為角色好冷靜，演後自覺整個人都淡定起來，處理事情慢一點，凡事看清楚一點，絕對是好事，所以可以4號這角色可現另一面畀觀眾看。」

Jeffrey自言角色性格好冷靜，演後自覺整個人都淡定起來，處理事情慢一點，凡事看清楚一點，絕對是好事。（陳順禎 攝）

（《殺手#4》預告截圖）

做殺手，動作戲固然最重要，為應付戲中動作場面，Jeffrey在開拍前要接受半年至8個月的訓練。「動作指導會先將想建構的世界講得清清楚楚，又將要拍的動作場面拍一次給我看，好清楚每個動作會點拍，訓練完去拍攝就順利好多。」

耍武士力最考功夫

戲中有多場震撼的場面，包括開場不久就在香港最具特色的電車上打鬥，這場看似瀟灑的戲份，拍攝時其實步步為營。「雖然訓練時都用道具陳設到好似電車環境，所用的物料是軟的，不會硬淨，但去到現場，車身高度比訓練時低，車廂內的鐵柱就是真鐵柱，拍到會相當痛，所以現場要逐一克服，印象好深。」另一場是壓軸用武士刀，這門日本國粹，不是一時三刻可學會。「耍武士刀，不是單憑力量就可以耍得好睇，你要畫花畫得靚，不是盲劈，要有美感在當中。」特別有一幕要一鏡到底拍攝，每一下動作都要牢記︰「所有動作都要合Timing，要剛剛好，而且出來是用慢鏡呈現，觀眾會睇得好清楚絕不可以錯。」

拍攝這幕一鏡到底，每一下動作都要牢記︰「出來是用慢鏡呈現，觀眾會睇得好清楚絕不可以錯。」（《殺手#4》預告截圖）

開拍前花8個月時間作動作訓練。（《殺手#4》預告截圖）

體驗日本劇組的認真

電影雖然是香港製作，但大部分都在日本取景，而演員方面更有南沙良、竹中直人、齋藤工，完全感受到日本人的認真和專業。「日本人分工好仔細，例如套戲服，鞋是由道具管轄，所以拎套戲服要分幾個部門處理。而每日拍攝前，都已決定要拍哪幾幕，中途不會更改，這是最大的文化差異。而拍攝時多數日子都是在負度下，大家或多或少都有病，但一Roll機各人都立即投入起來。」

日本女星南沙良，跟Jeffrey有大量對手戲。（《殺手#4》預告截圖）

至於跟大前輩竹中直人合作，由於角色是無懼其身份，要以下犯上，故見面時都要刻意收起緊張︰「私底下尊重是一回事，但拍攝時就要投入角色，不可能有恐懼的感覺。」而為表尊重，雖然角色不用講日文，但Jeffrey事前都練熟一段自我介紹及幾句簡單應對。「都是出於一份尊重，聽到你親自用日文介紹自己，大家都會開心啲。」

故事大綱

亞洲流傳著一個神秘的殺手組織，以麵店隱藏於鬧市之中，暗地為殺手提供驛站。殺手4號（魏浚笙）自幼失去雙親，在麵店長大，一次機緣巧合，他被派往日本暗殺黑幫頭目，卻意外遭委託人埋伏。委託人是名日本少女（南沙良），為了復仇，她不惜傾盡家財買兇殺人， 更試圖拉攏4號協助復仇大計，卻不幸導致兩人雙雙被黑幫追殺⋯⋯