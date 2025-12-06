Netflix欲巨額現金收購華納兄弟　擴大串流霸權進一步逼死戲院業

美國影視製作企業華納兄弟探索公司，前身為華納兄弟影業及探索公司，該公司三年前合併後，旗下擁有HBO、HBO Max、Discovery頻道等影視製作公司與串流頻道。據外媒報道，三間美國公司目前有意收購華納兄弟探索公司，包括串流龍頭企業Netflix、老牌製片廠派拉蒙天舞（Paramount Skydance）及Comcast公司，其中更有傳Netflix欲以巨額現金作為條件提出收購，財力之巨令業界譁然！

三間美國公司目前有意收購華納兄弟探索公司。（Reuters）

對於荷里活影業收購合併動向，金像名導占士金馬倫（James Cameron）近日於一次網台訪問中，表示派拉蒙天舞公司在現任CEO David Ellison領導下，最適合接手華納兄弟探索公司，更揚言若由Netflix接手：「將會成為一場災難！」在訪問中，占士金馬倫對Netflix現任CEO Ted Sarandos極具意見，並分享自己的憂慮：「Sarandos曾經公開表明、我引述『院線電影已死』！」認為觀眾到戲院觀映已經是過時的表現。占士金馬倫坦言將會擴大串流市場霸權，進一步將戲院業逼入絕路。

占士金馬倫引述Netflix現任CEO曾公開表示「院線電影已死」的言論，令他擔心Netflix成功收購派拉蒙探索公司後，會進一步逼死戲院業。（GettyImages）

占士金馬倫提到，Netflix目前積極製作電影，然而連出品的頂尖作品如Alfonso Cuarón執導的《羅馬》（Roma）、Jane Campion執導的《犬山記》（Power of the Dog）均僅為符合奧斯卡入圍資格而在院線短暫上映，批評：「他們僅讓電影在戲院上映一星期或十日，只為滿足奧斯卡入圍條件，然而我認為此舉腐敗到極點！一部電影應該為影院放映而製作，如果沒有院線上映，獲得奧斯卡亦毫無意義。」提議奧斯卡提高入圍門檻，要求電影在超過2000間戲院上映長達一個月，才能夠得到提名「最佳電影」的資格。

占士金馬倫認為電影應該為影院放映而製作。（GettyImages）

《羅馬》由Netflix斥資拍攝，當年提名奧斯卡「最佳電影」等多項大獎，並贏得「最佳導演」「最佳攝影」及「最佳外語片」三項殊榮。（《羅馬》電影劇照）