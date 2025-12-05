內幕︱郭富城凌空飛踢張文傑跳得又打得　吳鎮宇自爆任踩唔嬲內幕

由金像導演麥兆輝執導，英皇電影全新犯罪鉅製《內幕》（Under Current）將於12月6日於港澳上映！華麗卡士陣容包括五大影帝－郭富城、任達華、吳鎮宇、方中信 、姜大衛，更有周勵淇、湯怡、陳國邦、李靖筠、駱應鈞、鮑起靜、方平、張文傑、陳湛文、黎峻及耿長軍等參演。

英皇電影全新犯罪鉅製《內幕》將於12月6日於港澳上映！（《內幕》電影劇照）

《內幕》華麗陣容包括五大影帝－郭富城、任達華、吳鎮宇、方中信 、姜大衛！（《內幕》電影海報）

郭富城、吳鎮宇兩位影帝相隔25年再度合作，電影中不但鬥智鬥力，還有不少動作演出，當中一場城城大戰殺手（張文傑 飾）的動作戲，親身上陣的他，身手俐落，讓大家看得叫爽。城城挑戰360度凌空跳起踢腿、被鐵鏈鎖住吊起、再反身解鎖等連串動作，連導演麥兆輝也連聲稱讚舞者城城，不僅跳得，還很打得。城城多次試演凌空踢腿，縱使拍到good take，但向來對自己要求高的他，仍主動要求再拍多遍，令現場武指及工作人員也拍掌讚許。跟城城對打的張文傑，也不留手應戰城城，大顯身手，城城也大讚張文傑乃新一代動作演員，表演出色專業，而兩人每次拍完鏡頭，雙方都擊拳鼓勵，極具體育精神。

郭富城在戲中與吳鎮宇鬥智鬥力。（《內幕》電影劇照）

郭富城在戲中動作戲親身上陣。（《內幕》電影劇照）

郭富城不僅唱得跳得，連武打動作身手都非常好！（《內幕》電影劇照）

城城今次的對手是身手超凡又健碩的張文傑。（《內幕》電影劇照）

而被殺手張文傑毒打的陳國邦，於戲中被打至左眼重傷，雖然並非真被打，但其特效傷妝非常迫真，令人感覺萬分痛楚，特別是左眼傷妝，也花了差不多兩三個小時坐定定讓化妝師「加工」，連飯也不能吃一口，出入洗手間及現場也得工作人員攙扶。陳國邦苦中作樂，笑指自己猶如皇帝，左右有侍衛護駕，很威風。

陳國邦戲中左眼化受傷妝，每次要花兩三小時加工。（《內幕》電影劇照）

至於鎮宇所演的警察角色，揸車闖入貨倉拯救城城，拍攝的背後，鎮宇主動叫城城不用客氣，真踩他肩膊，甚至整個人壓在他身上，以求更逼真效果，向來甚少拍動作戲的兩人，你一拳我一腳身手敏捷，讓觀眾大開眼界，完成連串動作後，還來一場爆破戲，一take過順利完成。導演麥兆輝驚嘆一班演員的專業和效率，開工拍攝首天已達標完成，台前幕後都合作很有默契。

吳鎮宇在戲中被城城任踩唔嬲。（《內幕》電影劇照）

吳鎮宇主動要求郭富城真踩，務求達到最佳畫面效果。（《內幕》電影劇照）

電影《內幕》為少有探討慈善基金捐款背後，涉嫌洗黑錢的重重內幕，牽涉律師及警匪多方陣營的善惡對決，故事講述巨額捐款憑空蒸發，律師馬迎風（郭富城 飾）與警察柯定邦（吳鎮宇 飾）懷疑是主席高盛文（方中信 飾）所為，隨著深入的調查，洗黑錢、買凶殺人、販賣毒品等駭人罪惡浮出水面！慈善機構竟隱藏著更多不可告人的內幕？