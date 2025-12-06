驚天營救︱韓版由馬東石替雷神打爆黑道　LISA出道首次做電影女一

「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演電影《驚天營救》系列，兩集均大受全球觀眾歡迎，近年越發重視亞洲市場的串流平台Netflix，宣布即將擴大《驚天營救》電影宇宙，拍攝全新韓版篇章《TYGO》，並由馬東石、李陣郁及BLACKPINK成員LISA主演！《TYGO》由LISA飾演女主角，成為客串劇集《白蓮花大酒店》（The White Lotus）後首次進軍影壇主演電影，生涯首度跨界突破震驚全球BLACKPINK粉絲！

「雷神」基斯咸士禾夫主演的《驚天營救》宇宙將會進一步擴大！（《驚天營救》劇照）

馬東石將會主演韓版《驚天營救》用鐵拳打爆韓國黑道！（《犯罪都市：極拳執法》劇照）

《TYGO》劇情擴張至亞洲區，講述馬東石飾演的前童兵、長大成為僱傭兵的Tygo，在一次任務失敗後，向韓國黑幫勢力展開的連串復仇行動！馬東石接替「雷神」做男主角，更會再次夥拍《犯罪都市》系列首兩集導演李尚龍，二人拍住上打爆韓國地下秩序！馬東石能夠加入《驚天營救》宇宙，更注入韓國文化與世界觀，他坦言非常期待演出：「我與AGBO多年來一同開發這部作品，終於正式啟動製作，我實在非常興奮！《TYGO》將鮮明的韓國文化元素注入《驚天營救》，我急不及待讓全球觀眾看到作品的爆炸力！」

《驚天營救》韓國版《TYGO》將會由馬東石、LISA及李陣郁主演。（Netflix IG圖片）

LISA首度從音樂跨界參演電影，對《TYGO》的演出甚感期待：「能夠參演這部電影，與一眾優秀的演員合作實在是我無比的榮幸！參演動作片向來是我的夢想，以這部萬眾期待的作品出道電影，特別有意義！」李陣郁繼《魷魚遊戲》系列後再參演Netflix製作，他表示：「能夠與我非常欽佩的馬東石、LISA合作令我非常興奮！我會全力以赴，不負眾望！」

