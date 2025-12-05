年少日記︱片主入稟追討發行408萬　監製爾冬陞：涉及公帑要清楚

2023年上映的香港劇情片《年少日記》，由爾冬陞監製、新導演卓亦謙執導，盧鎮業、鄭中基、黃梓樂、陳漢娜、韋羅莎及何珀廉主演，電影於「第42屆香港電影金像獎」提名12項大獎，並成功讓卓亦謙捧走「新晉導演」獎項。《年少日記》製作公司圓桌會議室有限公司，昨日（4日）入稟高等法院控告該作品全球發行商MM2 Studio，指發行商拒絕履行合約，要求法庭頒令連本帶利還款最少408萬2000港元。

2023年上映的劇情片《年少日記》，當時大受觀眾歡迎，票房超過2300萬元。（《年少日記》電影劇照）

卓亦謙憑執導的電影《年少日記》，奪得香港電影金像獎「新晉導演」獎。（直播截圖）

原告圓桌會議有限公司入稟控告滿滿額創作香港有限公司（MM2 Studio），指MM2拒絕履行雙方於2022年2月15日簽訂的《國際多重權利分配協議》，要求法庭頒令證明MM2違約，連本帶利還款最少408萬2000港元，並付清合約內容訂明的未付金額、已交付物件，並支付是次訴訟費用或作出合適補償。

案件編號：HCA2243/2025

《香港01》聯絡到《年少日記》的監製爾冬陞，他表示事件已擾攘了一段日子，最後訴諸法庭解決是基於兩個原因。爾冬陞：「因為套戲參與了首部劇情計劃，即涉及公帑，所以數目一定要清楚，而導演卓亦謙亦有向有關部門交代事情發展。另一方面是電影拍攝時，部份演員及幕後，以低於市價參與，承諾上畫後會有票房分紅，但行內已流傳我們在高票房下仍未分紅，故有必要公開事件，以正視聽。」

爾冬陞作為《年少日記》監製，就訴訟進行回應。（梁碧玲 攝）

至於《年少日記》導演卓亦謙回覆《香港01》，對事件亦表示無奈：「好多謝演員及幕後人員的體諒，我既要多謝他們，又覺得虧欠他們，心情有點複雜。」自己第一部電影便遇到這些問題，卓導坦言有點傷心：「其實有點傷心，因為我並不想違反自己對股東的承諾，大家都付出了許多，我希望他們得到應有的回報。不過我都學習到好多，或者做片主或多或少要學懂面對不同的情況。」