地母︱范冰冰顛覆多年高貴脫俗形象　演農婦學耕田研究巫師施術

馬來西亞民間宗教題材電影《地母》，由曾執導《五月雪》、《搖籃凡世》的名導張吉安執導，范冰冰、許恩怡、白潤音及蔡寶珠主演，劇情講述吉打鄉野田間中，在惡煞異象逼近時，華暹農婦鳳音（范冰冰 飾）便化身大地之母，在生關死劫下化解根植在地界上的殖民遺恨。《地母》較早前於「第62屆金馬獎」提名八項大獎，更讓范冰冰捧走金馬影后殊榮，令她再次被受國際影壇觸目！

范冰冰。（視覺中國）

近日范冰冰接受外媒專訪，除了罕有開腔回應稅務風波導致消失於大銀幕五年的歲月外，亦談到新作《地母》準備工作與演出期間的困難，范冰冰為角色付出的努力令觀眾刮目相看，顛覆她高貴脫俗的銀幕女神形象。范冰冰於《地母》飾演一位農村婦女，日間務農、晚間成為巫師，而且發生於馬來西亞吉打鄉間，與成長環境相距甚遠，因此范冰冰要學習當地的語言：「語言的部分最難，與我的母語完全不同。拍戲時我要講六種不同方言，所以開鏡前三個月，我便每天聽導演提供的語言錄音練習；每隔數天亦會視像對話更進學習進度。到正式拍攝時，其實我已經不需要帶劇本，每句對白早已烙印於腦海中。」

范冰冰向導演張吉安學習馬來西亞吉打當地的方言。（范冰冰Facebook圖片）

極難想像范冰冰顛覆高貴脫俗形象化身為農婦。（視覺中國）

為演繹農婦的刻苦生活，范冰冰亦放下影后巨星的身份，在開拍前提前到農村體驗生活，居住在農戶的房屋中，亦參與務農工作日常。范冰冰憶述：「我每日都會隨農民學習插秧、放牛，在積水的稻田裡耕作，非常刻苦。田裡更有蛇、吸血蟲，亦有大量蚊蟲，我每天完成農務後全身上下都被蚊叮至紅腫。」但范冰冰為了真切還原農村生活，於是堅持親力親為完成。

范冰冰於《地母》飾演一位馬來西亞吉打農村中的解降師。（《地母》電影劇照）

范冰冰提前到農村體驗生活，居住在農戶的房屋中，亦參與務農工作日常。（《地母》電影劇照）

《地母》的解降治療元素，來自導演張吉安的人生體驗，張吉安以治療師親父作為原型撰寫女主角，范冰冰亦親歷其景，以張導父親施法過程作為學習對象：「我將他示範儀式的過程拍攝下來，通過反覆研究觀察，將他的談吐、誦經、呼吸、甚至在『神靈附身』的情緒變化，都一一進行模仿學習。」