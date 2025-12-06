Netflix斥827億美元收購華納兄弟　意見兩極惹戲院業負面影響最大

美國影視製作企業華納兄弟探索公司，前身為華納兄弟影業及探索公司，該公司三年前合併後，旗下擁有HBO、HBO Max、Discovery頻道等影視製作公司與串流頻道。據外媒報道，Netflix於美國時間昨日（5日）以每股約27.75至28美元（約港幣220元）收購華納兄弟探索公司，股權總值720億美元（約港幣5650億元），整體收購斥資高達827億美元（約港幣6486億元）天文數目！

Netflix全面收購華納兄弟探索，意味串流龍頭將全資擁有創立至今百年的片廠，以及旗下一眾影視IP，包括《權力遊戲》（Game of Thrones）、《哈利波特》（Harry Potter）、《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）與DC超級英雄漫畫，更囊括不少影史永恆經典如《北非諜影》（Casablanca）、《大國民》（Citizen Kane）及《萬花嬉春》（Singin' in the Rain）等版權。

Netflix斥巨資收購華納兄弟探索之舉，引起業界擔心影響影院業發展，繼占士金馬倫警告將造成災難性結果後，荷里活三大工會先後發聲，對收購行動表達憂慮：「美國導演工會對收購表明擔心，將會與Netflix高層會面以示關注並了解對方未來願景，認為行業需要在競爭下才能激發創作力；編劇工會則表示會導致業界減薪甚至失業，亦認為：「業界與觀眾飽受數間影業霸權公司控制，選擇不論在電視、串流與影院均極具限制，表明這項合併收購必須被制止」；演員工會則表示明白收購對雙方股東均帶來利益，然而：「引起業界對娛樂工業未來發展的擔心，尤其演員的賴以為生的方法與生涯發展。」

至於外界預期受收購行動影響最深的影院業，美國戲院產業貿易組織（Cinema United）則認為情況極其嚴重：「Netflix收購華納兄弟探索，將會對全球戲院放映產業構成前所未有的威脅，負面影響不僅限美國、將會波及全世界，不論大型院線或小鎮迷你獨立影院，均無一倖免！」另一邊廂，歐洲最大院線Vue Entertainment創辦人Tim Richards卻抱樂觀態度，認為：「當他們發行《芭比》、《Minecraft: 我的世界大電影》等在戲院能夠一舉收獲10億歐元票房的電影時，便會善用我們目前的商業模式大賺一筆，並且在上線串流時激發觀眾的興趣。」