《內幕》專訪｜25年後與郭富城再合作　吳鎮宇︰合作上係有種甜度

電影《內幕》，由麥兆輝執導，郭富城、吳鎮宇主演。雖然是全新故事，但會視為《煙幕》的後續作品。今次是郭富城跟吳鎮宇自25年前的《公元2000》後，才第二度合作，二人都覺得匪夷所思，明明大家一直在圈中打滾，但又正因為這份久別重逢，令鎮宇覺得合作時特別珍惜，亦令拍攝時多一份甜度。

化妝︰Terry Yu（郭富城）、阿進（吳鎮宇）

髮型︰Ian Wong @ ii Hair & Nail（郭富城）、Gary Poon（吳鎮宇）

服裝︰@brioni_official（郭富城）

場地︰Lubuds Group, FWD House 1881

今次是郭富城跟吳鎮宇自25年前的《公元2000》後，才第二度合作。（陳順禎 攝）

吳鎮宇跟郭富城，起初是對立關係，後來合作無間。（《內幕》電影劇照）

「唔好令作品太過失色」

25年前的《公元2000》，郭富城、吳鎮宇首次合作，票房過千萬，吳鎮宇更憑該角色橫掃香港電影金像獎，香港電影評論學會的最佳男配角獎。叫好叫座，但二人就是未有再合作。吳鎮宇︰「唔知點解咁耐，大家都在影壇內工作。」郭富城亦坦言等了多時︰「一直希望快啲可以同鎮宇合作，可能大家拍的電影不同。」吳鎮宇︰「唔啱你呀，啲《古惑仔》戲。」差在未用𡃁坤語氣道出。

吳鎮宇更憑《公元2000》角色，橫掃香港電影金像獎，香港電影評論學會的最佳男配角獎。（《公元2000》劇照）

郭富城坦言等與鎮宇再合作，等了多時︰「一直希望快啲可以同鎮宇合作，可能大家拍的電影不同。」（陳順禎 攝）

直至麥兆輝導演這個劇本交到城城手上，見到有鎮宇參與便一口答應。久別勝新婚是形容在兩夫妻之間，但鎮宇都有這份感覺。「今次合作係有種甜度，如果之前不斷合作，就冇呢種味道出嚟。大家好誠懇去做一件事，又因為大耐冇合作，大家都努力去演，唔好令作品太過失色，於是那份甜度便出現。」

麥兆輝導演將《內幕》這個劇本交到城城手上，見到有鎮宇參與便一口答應。（陳順禎 攝）

郭富城跟張文傑苦戰

在《內幕》入面，郭富城飾演長勝的大狀，人比較cool，不喜歡言笑。而吳鎮宇是一位警員，在追捕善款去向時二人相遇，並合力調查案件。由於是警匪片，兩位在戲中都有不少動作戲，城城更被安排是業餘的跆拳道教練，身手了得。郭富城︰「我同鎮宇都傾過，相信真正的律師都要學少少自衛術防身，因為你都唔知會得罪邊個，起碼有一招兩式保護自己。」

講到最重要的一場動作，要數結局時跟German對戰。郭富城︰「佢高過鎮宇、又重過鎮宇，啲腳力好勁，就算我有墊pack，踢埋嚟都會瘀晒，如果佢出盡全力踢，真係會斷骨。」鎮宇在戲中有場戲跟German打，幸好是埋身肉搏。「好彩係講我打佢，冇乜free fight，全片都幾多動作，都拍得幾興奮。」

城城今次的對手是身手超凡又健碩的張文傑。（《內幕》電影劇照）

在《內幕》入面，郭富城飾演長勝的大狀，更被安排是業餘的跆拳道教練。（《內幕》電影劇照）

吳鎮宇戲中是探員，更特別為角色電髦髮。「我睇日本片集，梳得呢啲頭嘅刑警一定係辦唔到案，總係會甩甩漏漏，但最後就會畀佢搞掂。」（《內幕》電影劇照）

一無是處的警探

吳鎮宇個角色有一特式，就是每次出場都會食嘢，問其原因都一頭霧水。吳鎮宇︰「都係導演設計，可能想件事輕鬆啲，一個警察問緊人料時，食住嘢會輕鬆啲，但其實角色內裡都有認真的靈魂，查案起來好搏命。而我亦為角色電髦髮，我睇日本片集，梳得呢啲頭嘅刑警一定係辦唔到案，總係會甩甩漏漏，但最後就會畀佢搞掂，所以我提議呢個造型，演起上嚟都幾幫到手。」不過講到拍戲食嘢，其實都不容易︰「NG是問題，要不停食，有時要拍多個角度，你就要記得上一幕份三文治食咗定未食呢？食咗幾多呢？有時演得自然都冇諗幾時食，講邊句對白食。」

吳鎮宇個角色有一特式，就是每次出場都會食嘢，問其原因都一頭霧水。（陳順禎 攝）

郭富城為演好律師一角，其實都有略略增肥。「因為律師成日要坐，少運動，應該要肥少少。」（陳順禎 攝）

至於郭富城，為演好律師一角，其實都有略略增肥，希望有少少肚腩。郭富城︰「係有肥少少，因為律師成日要坐，少運動，應該要肥少少。」至於平時食完打邊爐都立即上跑步機的城城，又靠咩令自己長肉？「食多啲即食麵，戲中都有呢啲畫面，其實我間中都會食的。」吳鎮宇︰「搭飛機聞到杯麵香味都不得了。」

郭富城有為角色輕量增肥，大家入場時可留意。（《內幕》電影劇照）

交換角色

25年來，兩位互有留意對方作品，如果有機會揀對方一部作品來演，哪位會是自己心水呢？吳鎮宇︰「我比較起喜歡他在內地拍的寫實題材《最愛》（一對在內地愛滋村，不理世俗眼光的愛情故事），呢啲戲最需要係演員的能力，警匪片離不開查案，扮下緊張懸疑，交代劇情，但那些戲是要演員長期喺角色入面，每場戲都在演與唔演之間，幾有樂趣。」

吳鎮宇喜歡郭富城在內地拍的寫實題材電影。（《最愛》電影劇照）

至於城城就揀了《濁水漂流》。「我都好鍾意呢個角色，當年入圍金像獎我已經覺得係一個肯定。我亦鎮宇跟我有個共同點，就是一直求變，在自己演藝事業上不斷創造，突破自己。」