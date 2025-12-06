Netflix天價收購華納兄弟或與HBO MAX合併　香港觀眾享三大著數？

串流龍頭企業Netflix斥827億美元（約6486億港元）天價收購荷里活百年企業華納兄弟探索公司，成為近日全球觀眾熱切關注討論的影壇大事。串流平台興起讓影院業大受打擊，疫情數年更改變觀眾觀映習慣，加上家庭影業設備越趨先進完備、價錢實惠，令觀眾傾向安坐家中享受影視娛樂，讓疫後全球影業面對前所未有的挑戰。Netflix進一步擴展串流版圖，將擁有華納兄弟旗下IP及經典作品版權，對香港觀眾而言帶來甚麼益處？以下將為大家預判分析！

Netflix天價收購荷里活百年企業華納兄弟探索公司，成為近日全球觀眾熱切關注討論的影壇大事。（GettyImages）

一個帳戶睇盡最新美劇

Netflix收購華納兄弟，意味將擁有旗下串流HBO MAX平台，過去HBO MAX尚未引入香港，觀眾追看熱播神劇《權力遊戲》等均要採用VPN或第三方渠道；HBO MAX為香港提供串流服務後，觀眾仍要同時月供多個帳戶或選擇「跳船」。如今Netflix收購華納兄弟後，外媒預計兩大串流平台或會合併，雖然合併服務後未必「加量不加價」，然而香港觀眾能夠以一個帳戶睇盡最新美劇，平台亦會避免重磅劇集同時撞期播出，觀眾可以更輕鬆追看。

香港觀眾月供一個帳戶能夠睇盡昔日要VPN或第三方渠道收看的美劇，方便極多！（《冰與火之歌：權力遊戲》截圖）

隨時重溫經典無懼上落架

Netflix在原創電影劇集以外，不時「期間限定」引進港產中外經典電影，讓觀眾在平台重溫。在收購華納兄弟後，Netflix除了發展各個IP衍生新戲新劇，亦擁有《北非諜影》（Casablanca）、《大國民》（Citizen Kane）及《萬花嬉春》（Singin' in the Rain）等永恆經典作品的版權。因此，Netflix在擁有作品版權下，將能夠突破版權時限，觀眾無須受上落架時間限制，隨時點播重溫經典電影及劇集。

香港觀眾無須再受上落架的時間限制，隨時重溫大量經典電影。（《萬花嬉春》電影劇照）

更快於串流享受最新人氣電影

華納兄弟探索公司一直擁有DC超級英雄及大量廣受香港觀眾歡迎作品的版權，隨占士根（James Gunn）接手重啟DC超級英雄宇宙後，首部《超人》（Superman）電影今年上映後相當受歡迎，約半年後亦上線HBO MAX平台讓家庭觀眾重溫。Netflix在處理院線上映及串流上線的時間表，顯然比其他平台更快，並更著重串流觀眾市場，因此往後DC超級英雄或華納其他電影全球公映後，可能在快至兩星期後便能於串流觀賞，讓香港家庭觀眾更緊貼潮流，享受最新人氣電影。