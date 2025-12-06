浴血黑幫︱影帝施利安梅菲電影版明年有得睇　僅上映兩周主打串流

愛爾蘭演員施利安梅菲（Cillian Murphy）去年憑《奧本海默》（Oppenheimer）奪得奧斯卡影帝，除了與基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）合作多部電影以外，在英國一直以黑幫犯罪電視劇《浴血黑幫》（Peaky Blinders）廣受觀眾歡迎，電影版本亦在去年宣布開拍，並預告將於明年三月上映！

施利安梅菲榮封影帝後，全球觀眾密切留意他的新作動向！（視覺中國）

施利安梅菲主演的《浴血黑幫》一直被觀眾視為「英國版教父」，Netflix去年開拍電影版《Peaky Blinders：The Immortal Man》，承接2022年完結的第六季劇情，更將以第二次世界大戰英國為背景，加入Rebecca Ferguson、添羅夫（Tim Roth）與巴利高根（Barry Keoghan）等演員主演全新角色，講述男主角Tommy Shelby在政商界更上一層樓，在明暗勢力之間角力！

電影版《Peaky Blinders：The Immortal Man》，承接2022年完結的第六季劇情，更將以第二次世界大戰英國為背景。（Netflix網站圖片）

《浴血黑幫》電影版加入Rebecca Ferguson、添羅夫（Tim Roth）與巴利高根（Barry Keoghan）等演員主演全新角色。（Netflix網站圖片）

Netflix近日宣布《Peaky Blinders：The Immortal Man》將於2026年3月6日在戲院上映，然而僅上映兩周後便會轉陣主打串流，於3月20日上線Netflix全球播出。由於尚未有消息指電影將在香港院線上映，因此香港觀眾或要留待上線串流平台後才有機會觀賞。