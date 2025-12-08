驅魔龍族馬小玲｜棄院線上映改本月愛奇藝首播　萬綺雯為老公客串

亞洲電視經典作品《我和殭屍有個約會》於1998年首播時大受歡迎，６年間開拍了一共3輯，由尹天照、萬綺雯、楊恭如等主演，至今仍然是經典「亞視神劇」，不時會被網民討論。早在2022年，已有消息指劇集將會在該年底翻拍成電影，更由原創作人兼萬綺雯老公陳十三擔任監製、編劇及導演，計劃於2023年上映。

《我和殭屍有個約會》至今仍是觀眾心中的神劇，即使放上Disney+等仍有很多人重溫。（劇照）

雖然2022年底，電影已開拍並曾邀請傳媒探班，但後來卻未見有新消息，令人質疑計劃這個《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》是否已胎死腹中，成為「都市傳說」。當時有消息指因陳十三首次拍電影，要求極為嚴謹，對每個鏡頭都一絲不苟，一幕戲拍足廿次，結果令拍攝進度大為落後、殺青無期，除了面對超支問題，演員檔期亦無法配合等等，不過官方就否認停拍。

2022年，《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》海報。（網上圖片）

《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》早在2022年已開拍，但有指因進度嚴重墮後及冇資金，令電影胎死腹中。（資料圖片/陳順禎攝）

有指因陳十三對每個鏡頭都一絲不苟，令電影超支，演員檔期亦難以配合，但電影公司曾否認停拍。（資料圖片）

不過今年3月左右，有影視迷貼出一張《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》新版海報，上面寫住「2025年 伏魔再起」，雖然似乎未算是正式公映的海報，但上面除了寫住「陳十三 導演．編劇作品」，亦印有多位演員陣容的名字。尹天照、萬綺雯的角色，早已公布由黃宗澤、吳千語出演，換言之「新版馬小玲」便是吳千語；除此之外，主演還有蔡潔（飾演王珍珍）、呂良偉（飾演山本一夫）、劉心悠（飾演妙善）、廖子妤（飾演未來）、吳啟洋（飾演況復生）、郭柏妍（飾演初春）、朱柏康（飾演新角色藍波）、黃梓樂（飾演況復生童年）、李卓媚及羅天池。

尹天照、萬綺雯的角色，早已公布由黃宗澤、吳千語出演，但網民對吳千語演馬小玲似乎很有意見。（資料圖片/陳順禎攝）

而近日《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》終於敲定播映日期，為12月11日，不過就放棄院線上映，而改為在優酷、愛奇藝和騰訊視頻首播。網民推測可能是近年電影票房不景氣，投資方計過數覺得賣予串流平台更賺錢。從最新版海報中，雖然戲名叫「驅魔龍族馬小玲」，但大灣區視帝黃宗澤就在最中間，令網民戲謔：「黃宗澤做馬小玲？」此外，網民由始至終最關心萬綺雯會否客串，海報亦有揭曉，寫明「友情出演 萬綺雯」，各位殭屍迷終於等到！

《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》放棄院線上映，改為於串流平台播出，雖然戲名叫「驅魔龍族馬小玲」，但大灣區視帝黃宗澤就在最中間，令網民戲謔：「黃宗澤做馬小玲？」（微博@愛奇藝電影）

此外，網民由始至終最關心萬綺雯會否客串，海報亦有揭曉，寫明「友情出演 萬綺雯」。（資料圖片）