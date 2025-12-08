金童｜踏入第三周票房破700萬　張繼聰︰大家陪我一齊行埋落去

張繼聰主演的《金童》，由11月21日上映，首5日已破300萬，形勢大好。可惜遇上大埔宏福苑大火，全港市民心情大受影響，連帶入場觀眾人次都減少。不過憑住口碑，電影一直撐住排片量，而截至昨天（07/12）票房更衝破700萬。對此，張繼聰都感激大家︰「依條路唔易行，感謝每一位入場支持我哋嘅朋友。」

電影《金童》由製作、後期到上畫，都歷盡艱辛。（《金童》劇照）

電影在上畫17日後，迎來票房過700萬，實在可喜可賀，不過張繼聰在帖文中都可見心情複雜︰「依條路唔易行🥹感謝每一位入場支持我哋嘅朋友❤️」電影踏入第三周，阿聰都知道映期所限，快將落畫，故也作出呼籲︰「最後一段大直路，希望大家陪我一齊行埋落去」

電影在上畫17日後，迎來票房過700萬。（網頁截圖）

今日，張繼聰接受《香港01》電話訪問，再次多謝大家的支持︰「700萬得來不易，好感謝每一位入場的觀眾。」而暫停了的謝票活動，今個星期亦將會重啟，好想再跟觀眾見面。談到謝票期間，聽過最感動的評語，張繼聰︰「最開心係從觀眾眼神，感覺到大家睇完部戲感受到一啲力量，亦有人話部戲為自己人生帶來一些啟發及安慰，這正正是希望套戲上映時的初心，而家證明達到咗！」至於可有寄望票房更上一層樓去到1000萬？阿聰稱當然希望，但坦言信心不大︰「都要努力宣傳落去，其實票房最後去到幾多，都係整個團隊努力得來，最緊要問心無悔。」