趙震雄為高中涉偷車性侵道歉引退　《Signal 2》恐難產原定明年播

49歲韓國男演員趙震雄日前被爆高中時期經常霸凌同學，更曾是重罪慣犯，涉性侵、偷車等，後來被判以青少年保護處分，被送進感化院，消息震撼韓國演藝圈。趙震雄昨（7日）透過公司正式宣布引退，結束21年演藝生涯：「因為我過去不光彩的事，讓信任並支持我的所有人失望，在此深切低頭致歉。我會虛心接受所有批評，從今天起中斷所有活動，並在演員之路劃上句號。我認為這是我對過去犯錯應負的責任。今後我將全力反省，努力讓自己作為一個人重新站起來。再次向大家道歉，感謝所有曾愛護並尊敬我的人，抱歉！」趙震雄宣布退圈後，各界人士也為他發聲，前韓國法務部長官曹國發文以及首爾大學教授也發文聲援他。

趙震雄昨透過公司正式宣布引退，結束21年演藝生涯。（視覺中國）

趙震雄與李帝勳及金憓秀主演的韓劇《Signal 2》恐大受影響。（劇集海報）

趙震雄與李帝勳及金憓秀主演的韓劇《Signal》於2016年推出時，憑懸疑及穿越劇情而大受歡迎，更獲封為神劇。相隔多年第二季於今年8月已煞科，原定2026年上半年首播，據知《Signal 2》現已進入後期製作。有相關人士透露趙震雄是劇中的中心人物，戲份非常多，相信未能靠刪剪就能解決問題，《Signal 2》恐大受影響，而對於劇集會否如期播出，tvN僅表示仍在討論當中。