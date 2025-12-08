李連杰親自反駁換心換血傳聞　美顏濾鏡全走滿面皺紋真實外貌曝光

62歲國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，自從十多年前被診斷患有甲狀疾病，一直受健康問題困擾，近年更屢次傳出病危甚至逝世消息。今年李連杰於八月曾一度入院切除腫瘤，躺臥病床及以輪椅代步照片曝光後，情況令影迷粉絲擔心，然而經過休養後李連杰亦回復元氣，外貌更逆齡回春引發「換心換血」網絡謠言，令本尊不禁於社交媒體親自反駁澄清傳聞。

李連杰近年更屢次傳出病危甚至逝世消息。（李連杰微博圖片）

李連杰今年八月曾一度入院切除腫瘤，躺臥病床及以輪椅代步照片曝光後，情況令影迷粉絲擔心。（影片截圖）

李連杰日前於微博上載影片，刻意去除一切美顏濾鏡，以最真實狀態樣貌似人，拍片分享自己對生命與生死的看法。對於網絡謠傳自己「換心」，李連杰啼笑皆非地借比喻表示：「如果車子的發動機或電池壞掉就去更換，但如果心臟沒事的情況下去換個心臟？這個風險值不值得？只為了年輕？」表示換心有機會面對排斥風險，可行性理應被排除。對於「換血」「打幹細胞」等傳聞，李連杰則質疑合法性，認為只為年輕的話：「拉皮或做微調不是更好更有效？」

李連杰拍片反駁網上謠傳換心的傳聞。（李連杰微博影片截圖）

李連杰拍片反駁網上謠傳換心的傳聞。（李連杰微博影片截圖）

李連杰直言換心風險毫不值得。（李連杰微博影片截圖）

李連杰表示不會在治療以外為年輕換血。（李連杰微博影片截圖）

李連杰就「年輕的目的是甚麼？」發表自己的觀點，從個人著作《超越生死》為出發點表示，相比肉身的「硬體」，精神、靈魂與意識的「軟體」更需要超越。李連杰坦言秦始皇等追求長生不老皆沒有成功，但在科技讓壽命延長下，快樂與自在的人生成為最重要關鍵：「如果我活到300歲，如果心態不好的話，簡直活受罪！」更探問長壽目的為何。

李連杰坦言：「如果我活到300歲，如果心態不好的話，簡直活受罪！」（李連杰微博影片截圖）

李連杰坦言：「如果我活到300歲，如果心態不好的話，簡直活受罪！」（李連杰微博影片截圖）

李連杰坦言：「如果我活到300歲，如果心態不好的話，簡直活受罪！」（李連杰微博影片截圖）

李連杰全程盤膝坐於花園之中拍攝，在陽光之下面部額頭與眼尾均滿佈皺紋，魚尾紋與法令紋清晰，但雙眼有神、聲線中氣十足，精神健康狀態甚佳！最後，李連杰亦分享自己保持年輕的秘笈，笑言非常容易：「透過觀察、獨立思考、染個頭髮化化妝加點美顏，那就年輕了！」呼籲外界要對理性判斷消息，並果斷駁斥網絡謠言。

李連杰更分享自己三招保持年輕秘笈。（李連杰微博影片截圖）

李連杰更分享自己三招保持年輕秘笈。（李連杰微博影片截圖）