Sydney Sweeney半裸勉強雙手遮胸谷到變型　兩男化妝師見牙唔見眼

荷里活心理驚慄電影《美傭誘罪》（The Housemaid）由28歲性感女神Sydney Sweeney、雅曼達施菲（Amanda Seyfried）主演，電影早前於美國舉行首映後，亦將會於12月19日在香港上映，作為聖誕檔期猛片之一！Sydney Sweeney今年推出第三部主演影，最近在美國勤力進行宣傳，不僅逼爆火辣上圍亮相首映，亦亮相不少節目接受訪問，同時在社交媒體上活躍與粉絲互動。

《美傭誘罪》由Sydney Sweeney、雅曼達施菲主演，日前於紐約舉行首映禮。（《美傭誘罪》電影劇照）

《美傭誘罪》即將於12月19日在香港上映。（《美傭誘罪》電影劇照）

《美傭誘罪》為Sydney Sweeney今年第三部主演電影。（《美傭誘罪》電影劇照）

《美傭誘罪》作為性感女神上位速度非常快！（《美傭誘罪》電影劇照）

《美傭誘罪》即將於聖誕檔期在香港上映。（洲立影片發行IG圖片）

Sydney Sweeney日前於社交媒體上分享近日工作花絮照，由於要不斷宣傳拍攝及受訪，經常在酒店與化妝間裡度過，亦與雅曼達施菲出雙入對，兩位金髮美人似乎培養出相當不錯的感情。然而Sydney Sweeney最吸引影迷粉絲的仍舊為逆天豐滿上圍，在其中一張化妝過程照片，Sydney Sweeney僅穿肉色塑身衣，半裸之下雙手勉強能夠遮擋兩點、將柔軟雙乳谷到變型！而兩位在場的男化妝師，圍繞著半裸的性感女神化妝造型時，亦不禁開心到見牙唔見眼！

Sydney Sweeney半裸以雙手托胸，連男化妝師都笑到見牙唔見眼！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney非常勤力為《美傭誘罪》四出宣傳。（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney與雅曼達施菲在宣傳期間出雙入對，感情似乎變得非常好！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney與雅曼達施菲在宣傳期間出雙入對，感情似乎變得非常好！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney與雅曼達施菲在宣傳期間出雙入對，感情似乎變得非常好！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney與雅曼達施菲在宣傳期間出雙入對，感情似乎變得非常好！（Sydney Sweeney IG圖片）

即睇更多Sydney Sweeney性感靚相！

Sydney Sweeney逆天魔鬼身材逼爆低胸長裙。（GettyImages）

Sydney Sweeney逆天魔鬼身材逼爆低胸長裙。（GettyImages）

Sydney Sweeney胸前谷到盡擠出人字型事業線。（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney的上圍超重量級！（GettyImages）

Sydney Sweeney身材實在無懈可擊！（GettyImages）

Sydney Sweeney身材實在無懈可擊！（GettyImages）

荷里活火速上位的性感女星Sydney Sweeney，以性感打扮出席主演電影《鬼聖胎》首映！（視覺中國）

Sydney Sweeney上身以設計奇特的立體陶瓷花叢裝亮相《鬼聖胎》首映禮，小露性感側乳。（視覺中國）

Sydney Sweeney的立體陶瓷上裝，亦有一對白色手臂從後伸出，似托住驕人上圍！（視覺中國）

Sydney Sweeney為了宣傳新戲，趁聖誕節向粉絲派聖誕福利，以紅色露肩低胸短裙聖誕裝束示人！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的福利當然不會令粉絲失望，在「聖誕卡」裡傾倒豐滿上圍，視線角度超邪惡！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney的超低胸紅裙造型視覺效果非常性感！（視覺中國）

Sydney Sweeney以一身招牌紅色低胸長裙現身People's Choice Awards，成為全場鏡頭焦點！（視覺中國）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列亦有其他款式。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney的泳衣系列主打一套白色皺折比堅尼，配襯新娘造型拍攝廣告照片。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney泳衣照尺度超大膽，更在汽車後座拉起泳褲「腿張開」。（Frankies Bikinis IG圖片）

Sydney Sweeney將於3月14日白色情人節推出冠名款比堅尼，更親身示範造型。（Frankies Bikinis IG圖片）