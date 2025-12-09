金球獎2026︱喜劇影帝競爭激烈甜茶呼聲最高 狄維莊遜首次爭影帝
年度國際影壇盛事「第83屆金球獎」將於明年1月11日舉行，大會昨晚（8日）公布入圍名單，在電影獎項方面《一戰再戰》（One Battle After Another）憑九項提名領先，包括男女主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與Chase Infiniti爭奪喜劇或音樂劇類別影帝影后殊榮；男女配角Benicio Del Toro、辛潘（Sean Penn）及Teyana Taylor分別入圍最佳男配角及女配角獎項，電影亦角逐「最佳電影」「最佳導演」「最佳編劇」及「最佳原創電影音樂」成為本屆呼聲最高的作品。
在《一戰再戰》以外，挪威電影《Sentimental Value》則提名八項大獎，《罪人們》（Sinners）提名七項，《科學怪人》與《魔法壞女巫：第二章》（Wicked：For Good》則提名五項。在一眾獎項中，「喜劇或音樂劇最佳男主角」競爭最激烈，在里安納度狄卡比奧以外，競爭對手包括韓國影帝李炳憲、佐治古尼（George Clooney）、Ethan Hawk、Jesse Plemons及呼聲最高的「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet），添麥菲查洛美被個別外媒認為在《Marty Supreme》裡交出本世紀最佳演出！
至於「劇情類型最佳男主角」方面，動作演員狄維莊遜（Dwayne Johnson）憑《The Smaashing Machine》首次角逐影帝令觀眾非常意外！而競爭對手則包括連續三屆金球視帝Jeremy Allen White、《罪人們》Michael B. Jordan、Joel Edgerton、Oscar Issac及Wagner Moura。
金球獎2026提名名單（電影）
最佳電影（劇情類別）
《科學怪人》
《Hamnet》
《It Was Just an Accident》
《Sentimental Value》
《罪人們》
《The Secret Agent》
最佳電影（喜劇或音樂劇）
《Blue Moon》
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《Marty Supreme》
《選擇有罪》
《Nouvelle Vague》
《一戰再戰》
最佳電影（動畫）
《Arco》
《鬼滅之刃無限城篇》
《外星奇遇記》（Elio）
《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）
《Little Amélie or the Character of Rain》
《優獸大都會2》（Zootopia 2）
最佳電影（外語片）
《It Was Just an Accident》
《選擇有罪》
《Sentimental Value》
《Sirāt》
《The Secret Agent》
《The Voice of Hind Rajab》
劇情類別最佳女主角
Eva Victor《Sorry, Baby》
珍妮花蘿倫絲（Jennifer Lawrence）《Die My Love》
Jessie Buckley《Hamnet》
茱莉亞羅拔絲《After the Hunt》
Renate Reinsve《Sentimental Value》
Tessa Thompson《Hedda》
劇情類別最佳男主角
狄維莊遜（Dwayne Johnson）《The Smashing Machine》
Jeremy Allen White《Springsteen：Deliver Me from Nowhere》
Joel Edgerton《Train Dreams》
Michael B. Jordan《罪人們》
Oscar Isaac《科學怪人》
Wagner Moura《The Secret Agent》
喜劇或音樂劇類別最佳女主角
雅曼達施菲（Amanda Seyfried）《The Testament of Ann Lee》
Chase Infiniti《一戰再戰》
Cynthia Erivo《魔法壞女巫：第二章》
愛瑪史東（Emma Stone）《暴蜂尼亞》
Kate Hudson《Song Sung Blue》
Rose Byrne《If I Had Legs I'd Kick You》
喜劇或音樂劇類別最佳男主角
Ethan Hawke《Blue Moon》
佐治古尼《Jay Kelly》
Jesse Plemons《暴蜂尼亞》
李炳憲《選擇有罪》
里安納度狄卡比奧《一戰再戰》
添麥菲查洛美《Marty Supreme》
最佳女配角（任何電影類型）
Amy Madigan《凶器》（Weapons）
Ariana Grande《魔法壞女巫：第二章》
艾麗芬寧（Elle Fanning）《Sentimental Value》
艾美莉賓特（Emily Blunt）《The Smashing Machine》
Inga Ibsdotter Lilleaas《Sentimental Value》
Teyana Taylor《一戰再戰》
最佳男配角（任何電影類型）
Adam Sandler《Jay Kelly》
Benicio del Toro《一戰再戰》
Jacob Elordi《科學怪人》
Paul Mescal《Hamnet》
辛潘《一戰再戰》
Stellan Skarsgård《Sentimental Value》
最佳導演（電影）
趙婷《Hamnet》
Guillermo del Toro《科學怪人》
Jafar Panahi《It Was Just an Accident》
Joachim Trier《Sentimental Value》
保羅湯瑪士安德遜《一戰再戰》
Ryan Coogler《罪人們》
最佳編劇（電影）
趙婷、Maggie O’Farrell《Hamnet》
Jafar Panahi《It Was Just an Accident》
Joachim Trier, Eskil Vogt《Sentimental Value》
保羅湯瑪士安德遜《一戰再戰》
Ronald Bronstein, Josh Safdie《Marty Supreme》
Ryan Coogler《罪人們》
最佳原創電影音樂（電影）
Alexandre Desplat《科學怪人》
Hans Zimmer《F1》
Jonny Greenwood《一戰再戰》
Kangding Ray《Sirāt》
Ludwig Göransson《罪人們》
Max Richter《Hamnet》
最佳原創電影歌曲（電影）
Dream As One《阿凡達3》
Golden《Kpop獵魔女團》
I Lied to You《罪人們》
No Place Like Home《魔法壞女巫：第二章》
The Girl in the Bubble《魔法壞女巫：第二章》
Train Dreams《Train Dreams》
票房成就獎
《阿凡達3》
《F1》
《Kpop獵魔女團》
《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible - The Final Reckoning）
《罪人們》
《凶器》
《魔法壞女巫：第二章》
《優獸大都會2》