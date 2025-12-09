派拉蒙惡意收購華納兄弟　提出每股30美元優厚條件截擊Netflix

串流龍頭企業Netflix宣布斥資827億美元（約港幣6486億元）天價收購荷里活百年企業華納兄弟探索公司，成為近日全球觀眾熱切關注討論的影壇大事，引起影業不少工會及代表人物反對。荷里活另一百年企業派拉蒙天舞（Paramount Skydance）於美國時間昨日（8日）展開惡意收購，直接向華納兄弟股東以每股30美元（約港幣233元）提出以現金收購要約。派拉蒙提出收購要約為期20個工作日，並建議在10個工作日內回覆，在期限內若成功收購51%流通股，則能夠控制華納兄弟探索公司。

派拉蒙天舞對華納兄弟旗下全數業務進行競購，然而Netflix只對華納兄弟製片廠及串流平台業務進行收購，加上派拉蒙以每股30美元提出收購，條件較Netflix提出每股27.75美元現金與股票收購方法優厚。

據外媒報道，監管機構持有的派拉蒙文件顯示，美國總統特朗普女婿庫什納旗下公司為是次收購案金主之一，特朗普曾表示未曾就是次收購進行討論，亦強調兩間有意收購華納兄弟均並非友好企業；日前特朗普則表示，在Netflix收購華納兄弟事件上，若引起反壟斷問題則會進行介入。