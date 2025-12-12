獨家︱占士根爆接手DC前已密謀拍女超人　女主角每日五點起身操肌

DC超級英雄電影宇宙今年憑《超人》（Superman）打開序幕，由CEO兼鬼才導演占士根（James Gunn）領航重啟全新宇宙，更將會於明年推出第二部作品《Supergirl》，預計6月26日全球上映。女超人隨DC超級英雄宇宙重啟，由全新女主角Milly Alcock飾演，已經於《超人》電影結尾以「醉貓」之姿出場，與昔日形象差異極大，令觀眾非常好奇女超人個人作品將如何開展故事。早前《Supergirl》舉行亞太區記者會，占士根攜同女主角Milly Alcock及導演Craig Gillespie現身宣傳作品，《香港01》作為香港區代表獨家採訪，為大家搜羅《Supergirl》最新資訊！

《Supergirl》早前舉行亞太區記者會，占士根攜同女主角Milly Alcock及導演Craig Gillespie現身宣傳作品。（電影公司提供）

占士根、Milly Alcock與Craig Gillespie對談並回應記者提問期﹐談到DC在推出《超人》後，相比神奇女俠、閃電俠或水行俠，選擇以女超人作為第二部作品主角時，占士根坦言以上角色近年皆有推出電影：「我們實在太久沒有在大銀幕上見過女超人，加上我非常喜歡Tom King新出版的漫畫《Supergirl：Woman of Tomorrow》，在我接手DC工作室時已密謀改編成電影，所以鎖定拍攝女超人的計劃！」

女超人已經多年沒有推出電影版本。（《Supergirl》預告劇照）

首次穿上制服竟令監製落淚

Milly Alcock於今年《超人》故事結局裡登場，被問及首次穿起超人標誌性制服時的感受，Milly憶述指：「當我穿着女超人制服，踏進超人冰宮的一剎那，實在有種荒誕又震撼的感筧！我還記得其中監製Chantal，看到我出場時忍不住落淚，我不知所措地上前詢問時，她表示大家已經期待這部電影長達五年，看到我穿着這身制服感到不可思議。因此我明白其實我身穿着女超人的制服，背後代表許多許多人的努力與耕耘，我一定要盡力將角色演繹到最好！」

Milly Alcock在《超人》片場首次穿上制服登場，竟然令監製落淚！（《超人》電影劇照）

媒體報道後才得知中選

年僅25歲的Milly Alcock已經能夠擔正成為超級英雄主角，對於得到角色一刻的感覺印象尤其深刻：「我還記得某日收到占士根的一通短訊，裡面附帶一則報道，指DC已經選定由我飾演女超人，我才知道自己得到角色！」Milly反高潮的回應引起大家大笑，占士根則邊笑邊補充：「其實我有試過打電話給妳！」Milly Alcock亦笑言：「當時我在澳洲陪伴家人，可能錯過了電話吧。我還以為會有人興奮地通知我『妳得到女超人的角色！』誰知只有一通占士根的短訊！但回想起來，我在試鏡後已經有種直覺，知道自己已經中選，亦同時帶點恐懼，不知道我應該如何演出、究竟我有沒有能力演得好。」

占士根竟然以短訊通知Milly Alcock中選的消息！（莫匡堯 攝）

Milly Alcock年僅25歲便擔大旗演女超人。（GettyImages）

Milly Alcock竟然在媒體報道後才得知自己中選。（DC IG圖片）

《Supergirl》由Craig Gillespie執導，對於選用Milly Alcock成為新女超人，他讚揚：「Milly用一種貼地的方法演繹，讓女超人有人性化與脆弱的一面。同時她在角色中發揮出幽默感與堅毅，到後來重看她演出的劇集與澳洲電視作品，才發覺她一直有這種特質與廣闊的演技面貌。」至於演繹方法，Milly Alcock亦分享指：「我嘗試貼地理解女超人，在劇本中同情與諒解她，了解她的缺點與不足，女超人除了擁有超能力，其實與你我之間分別不大。」占士根作為DC領航者，則進一步透露：「某程度上女超人完全不想穿上制服，根本不需要亦不想成為超級英雄！」

Craig Gillespie讚揚Milly Alcock使用貼地的方法演繹，讓女超人擁有人性化的一面。（電影公司提供）

Milly Alcock反話笑談辛酸：沒有撞瘀留疤汗流浹背

最新一代《超人》David Corenswet體格強壯，作為女超人Milly Alcock亦要勤力操肌，支撐動作場面：「我當然將Tom King的女超人漫畫當成聖經一樣，不斷研究該版本的女超人性格形象。我亦花許多時間訓練動作特技、在健身室鍛練強壯的體魄，令我可以親身應付不少特技動作場面！」更開玩笑以反話續指：「其實過種非常舒服，我沒有撞瘀留疤，現場又沒有風機、沒有令我汗流浹背！」導演Craig Gillespie則補充指：「我們為Milly安排一位訓練員，每日清晨5點半便開始訓練，一直長達四個半月，讓她準備好體力體魄進行拍攝。」Milly則表示至今仍保持訓練習慣，成為生活一部份。