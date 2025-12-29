2025電影回顧︱票房盡傾動畫中美日鼎立　《哪吒2》創影史神話

2025年全球電影面對前所未見的衝擊，世界各地先後傳出影業市道疲弱下滑的消息，然而奇蹟往往於絕處萌芽，2025同樣為世界動畫奇蹟年！年初中國電影《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》）創下154億元人民幣票房紀錄，直至年底仍高踞年度世界票房榜首位，讓觀眾對中國動畫技術刮目相看同時，亦對動畫作為敘事媒介進一步提升關注度。今年超賣座兼具代表性的動畫作品有來自中國、日本及美國三大強國，在製作層面或成績均形成三強鼎立之勢

《哪吒之魔童鬧海》創下154億元人民幣票房紀錄，仍高踞年度世界票房榜首位，讓觀眾對中國動畫技術刮目相看！（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

純中國血統班底打造《哪吒之魔童鬧海》票房神話

《哪吒2》耗資超過6億元製作，經五年長時間打造，在前作劇情人物基礎上大幅增加三倍角色，哪吒等主角亦以全新外貌造型登場，不論角色模組結構、五官皮膚質感均更具真實感。在《哪吒》票房奇蹟背後，靠全國多達138間動畫公司合作，動畫團隊人員超過4000人，合力打造全片約2400個鏡頭畫面，當中更有多達1900個特效鏡頭，就算曾有動畫公司透露知道報酬極低、甚至未能開出酬勞，但為打造一部純中國血統、堅拒借助外國人才的動畫，瞓身努力完成，最後亦不負重托成為中國影史最賣座電影，足以名留青史。

《哪吒之魔童鬧海》打造一部純中國血統的動畫，不負重托成為中國影史最賣座電影！（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

「山寨」西遊記衝上內地票房榜第6位？

今年上映的中國動畫，在《哪吒2》以外亦包括《浪浪山小妖怪》，劇情改編自四大名著《西遊記》，講述浪浪山小豬妖因為得罪大王被逼落山，竟聯同蛤蟆精、黃鼠狼精及猩猩怪組成「山寨」取西經組合，展開荒誕離奇的冒險。《浪浪山小妖怪》製作規模雖然無法與《哪吒2》相提並論，然而截至目前在內地已收報17億1900萬元票房佳績，排行全年票房榜第6位，入場人次超過4700萬人，受歡迎程度亦不容忽視！

《浪浪山小妖怪》排行今年內地票房榜第6位！（《浪浪山小妖怪》劇照）

呢隊「山寨」取西經組合，最後都取得非常出色的票房。（《浪浪山小妖怪》劇照）

《鬼滅之刃無限城篇》橫掃全球

在中國動畫以外，今年中旬上映的日本動畫《鬼滅之刃無限城篇》（下稱《鬼滅2》）亦成功風靡全球觀眾，累積超過7億1500萬美元（約港幣55億6200萬元）票房，雖然數目未及《哪吒2》，然而全球普及度遠非《哪吒2》能夠攀比。動畫規格方面《鬼滅2》全片約2000個鏡頭中，有680個鏡頭運用3D動畫攝影機製作，融合2D繪製與3D製作工序，其中極具立體層次感的無限城便需要動用全新添置的電腦、冷卻系統，甚至耗用整橦大樓的電力！

《鬼滅之刃無限城篇》全球票房雖然數目未及《哪吒2》，然而普及度遠非《哪吒2》能夠攀比。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

本地動畫《世外》突破《麥兜》紀錄 榮登港產全年票房冠軍

香港代表方面，本地動畫電影《世外》於10月29日上映，近日憑超過1400萬票房成為年度最賣座港產片，亦成為今年大家關注的動畫長片之一。《世外》耗時七年打造、以僅過1000萬成本完成，結合2D及個別3D動畫鏡頭完成，期間堅持純人手繪製，導演吳啓忠與美術總監張小踏領導的動畫師團隊亦為本地精英。本地動畫繼《麥兜》系列後出現《世外》，在票房突破前人紀錄外，IP亦具有長遠發展潛質，相信隨觀眾逐漸認識《世外》衍生作品及團隊成員新作品動態，將會更關注本地動畫。

《世外》作為本地動畫亦成為年度港產片票房冠軍！（《世外》劇照）

《優獸大都會2》上映即日回本 內地孭起近半票房

最後《優獸大都會2》（Zootopia 2）作為年度壓軸美國代表，票房成績上受首集大受歡迎影響，開畫當日在美國本地便已經「回本」，上映17日更極速衝破10億美元大關，累計目前票房已高達13億6200萬美元（約港幣105億9300萬元），在年度全球票房榜上緊隨《哪吒2》排行第二。值得一提的是《優獸大都會2》在中國內地表現尤其優秀，全球近半票房來自中國內地，除了合家歡觀眾追看續集主因外，似乎受《哪吒2》影響下倍化對動畫的興趣。