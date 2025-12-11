尋她｜舒淇化身村姑尋失女　素顏上陣忍受曝曬︰我對紫外線過敏

憑《女孩》於釜山電影節榮登最佳導演的舒淇，來到2025年年底再有新作品上畫，電影《尋她》講述飾演農村婦陳鳳娣的舒淇，為了尋找失蹤女兒、不惜對抗整個村莊的農婦的故事。而為了演繹電影中母親一角，舒淇不但素顏上陣，還不惜冒皮膚過敏之苦，兼苦練廣東話全程投入角色。（上映日期︰12月18日）

舒淇在戲中飾演一名農村婦女。（《尋她》劇照）

《尋她》由陳仕忠執導，舒淇主演、並親自擔任出品人，戲中飾演陳鳳娣的舒淇，面對不少新挑戰，不僅深入體驗農村生活，苦練嶺南粵語，且為了更傳神演繹農婦一角，全程素顏演出，即使她長期受紫外線過敏之苦，仍堅持在烈日當空下完成在甘蔗林的外景拍攝。

進一步挑戰自我

其實舒淇多年來一直受紫外線過敏困擾，嚴重時甚至無法上妝，不得不暫停工作，讓皮膚好好休養。因此，她每次在拍戲時總是厚厚地塗上防曬，保護肌膚免受刺激，也因此，當得知自己在《尋她》中要扮演農婦時，坦言起初曾猶豫︰「因為自己對紫外線過敏，而這個戲又有很多外景戲份，需要在甘蔗林長時間拍攝。但我看過導演的短片作品後被吸引下來，到底透過這位年輕導演的視角拍出來的陳鳳娣，會是怎樣的呈現呢？所以我最終決定化身陳鳳娣一角，進一步挑戰自我。」

向來魅力十足的舒淇，演起村姑上來也入形入格。（《尋她》劇照）

雖然舒淇有紫外線過敏狀況，但角色與劇本的魅力，讓她一一克服。（《尋她》劇照）

每天都在生導演氣

她幽默的分享說：「我和導演很多時候為了對角色的演繹都在『拉鋸』，都被導演『氣』，比如有些表演我希望能夠有層次遞進，但導演希望我一步到位，這些互動也很有新意和推動力，這也是我最初希望和年輕導演合作的原因。」她也讚賞導演充滿活力，將農村世界描繪得既魔幻又充滿生命力，而她也自爆笑謂，這次拍攝最讓她興奮的是︰「我演的農婦角色不需要減肥，這是我最開心的。」導演對於舒淇的專業，也大讚她說：「超越了表演層面，是這部電影的靈魂。」而外間更有不少聲音，指這是舒淇繼《刺客聶隱娘》後，最震撼的演出。

電影也有恬妞飾演一角。（《尋她》劇照）

此外，舒淇在片中同時肩負母親、女兒、妻子等多重身份，在男尊女卑的農村社會中壓抑求存，再一步步喚醒自我；那份苦於內心無法言語間所能形容的掙扎與勇氣，跟她以往所演過的角色完全不一樣，有着很深的體會，在演繹的過程中，連她自己也覺這次的演出「特別苦」：「現在很多女性也有這種感覺，好像咬着牙根生活在生活。為了生活，要遷就各方，被一種不能說出來的力量所束縛，心裡的壓抑很深。」

而處理角色上，舒淇也透露有一定難處說：「我要思考她如何笑著面對生活，仔細想想，這角色其實過得也不錯，有一個愛她的老公，本身已經有個可愛的女兒，婆婆對她也不差，那她還在糾結什麼？所以我要為角色找個方向，怎樣把自己給喚醒，這個過程很觸動我的心。」

戲中丈夫給予溫暖

舒淇坦言自己飾演的角色最大的魅力是堅持。片中白客飾演的丈夫角色也非常支持她，這些溫馨的支持讓她在戲中也經常展露笑顏。連她自己也感受到那份幸福：「我覺得她生活中是有美好、開心的，但她同時也很執着，遇到困難需要很堅強的意志，所以這是一個悲喜相輔相成的角色。」

至於整部電影全程用粵語詮繹，導演說：「結合了自己的成長背景，所有角色都可以從自己身邊找到影子，通過語言將大家的表演統一，讓演員用原聲表現粵語，雖然有難度，但原聲也是對演員的尊重，也讓表演更加精彩。同時，我也希望通過電影讓男性能夠理解女性，理解一些女性面臨的困境，希望從男性的視角幫助她們發聲。」

演員白客飾演其丈夫。（《尋她》劇照）

白客飾演的丈夫，是舒淇在戲中溫馨的支持，讓她展露笑顏。連她本人也感受到那份幸福。（《尋她》劇照）

故事大綱

《尋她》劇情是描述一處靜謐的嶺南蔗村，農婦陳鳳娣（舒淇 飾）與丈夫甘耀祖（白客飾演）正期盼著新生命降臨。某日，她與另一位孕婦林申（郎月婷 飾）同時在破舊的鄉村診所待產，命運卻在此交錯。一場突如其來的暴風雨，沖垮了圍籬，將兩個剛出生的女嬰捲入池塘，最終只有一個被救起。自此，鳳娣的女兒失蹤，她的世界從此支離破碎。在流言、懷疑與偏見的包圍下，她不信命運、不肯停步，獨自踏上尋女之路。然而那條通往真相的路途，將迫使她面對一個接著一個被埋藏的殘酷現實。