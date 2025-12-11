殺手#4｜叱咤我最喜愛男歌手驚喜撐場　讚導演勤力︰只欠一個機會

新晉港產動作電影《殺手#4》由《一秒拳王》《濁水漂流》監製文佩卿領軍、聯同新晉導演梁居英編劇及執導，香港當紅小生魏浚笙（Jeffrey）首挑大樑，化身「外賣仔殺手」，聯同日本新星南沙良和著名演技派巨星竹中直人、齋藤工與及香港著名演員朱栢謙及韋羅莎等一起演出！電影入圍美國奇幻電影節 （Fantastic Fest） 、平遙國際電影展「藏龍單元」和成為今屆香港亞洲電影節「閉幕電影」，更於今年金馬獎共獲得五項提名，成最多提名的港產電影！導演梁居英及監與文佩卿昨晚特意出席分享場，期間獲導演多年好友陳柏宇撐場以表支持！

二人見面即相擁。(電影公司提供)

陳柏宇更自爆曾演導演一部短片未見街。(電影公司提供)

昨晚導演及監製昨晚到戲院進行映後分享場，同場驚喜見到導演多年朋友，2017年度叱咤樂壇我最喜愛的男歌手陳柏宇在席上，特意邀請一起分享！兩人先來一個擁抱，導演感謝柏宇特意入場支持，而柏宇亦先讚賞《殺手#4》：「畫面很美，真心！」之後笑問導演：「我之前幫你拍的那個作品為何仍未見？」原來柏宇曾幫導演拍過一部實驗作品，導演更大讚柏宇是一個非常好的演員！柏宇表示認識導演很久了：「我知道你一直是很勤力的人，只是一直欠一個機會，看到你做到了很替你高興。」問到如果有第二集出現，柏宇會否願意做其中一個殺手角色，柏宇笑說當然可以：「我是『殺手負義』、忘恩負義的那個『負義』，做一個壞的殺手！」

陳柏宇於2017年度叱咤樂壇，獲得我最喜愛的男歌手。(影片截圖)

陳柏宇更觀眾合照留念。(電影公司提供)

柏宇一直知道導演有這個夢，十年前已幫導演拍過實驗作品，導演表示這次《殺手#4》經歷了七年時間，由將故事想法去跟監製談、到籌備、經歷疫情、再又處理日本劇組等事情，所以現在看到成品非常高興，柏宇也表示：「我也很戥導演你開心！」兩人再次抱抱感謝對方的支持，場面感人。