50 Cent製作紀錄片揭Diddy真面目　質疑與兩位嘻哈傳奇死有關？

美國饒舌天王Diddy近年捲入一連串性醜聞指控，包含性交易、敲詐勒索、人口販運等，雖然於今年7月2日被判敲詐勒索和性販運罪名不成立，但10月3日因賣淫相關罪名被判逾4年監禁。其多年來的「死對頭」50 Cent在Diddy去年被捕時，表示製作有關Diddy的紀錄片，並公開Diddy的「成魔之路」及多年來不可告人的秘密。

紀錄片在12月2日在Netflix上架，在香港點播排行榜登上第8位。（IG圖片）

50 Cent在紀錄片播出後，特別接受ABC電視台的訪問，原因是該電視台是監獄中少數能收看的頻道之一，目的是確保Diddy能親眼目睹節目。（Getty Images）

50 Cent製作的紀錄片《Sean Combs: 審判》（Sean Combs: The Reckoning）上周在Netflix上架，紀錄片邀請了大量曾跟Diddy合作過的前助手、前度、生意拍檔、年輕玩伴、被性侵的受害者等受訪，揭開了回顧Diddy的崛起、對嘻哈音樂的影響及惡行。50 Cent透露製作的紀錄片共4集，並將版權出售給Netflix。紀錄片上架後，50 Cent接受ABC電視台的訪問，原因是該電視台是監獄中少數能收看的頻道之一，目的是確保Diddy能親眼目睹50 Cent「爆大鑊」。

紀錄片邀請了大量曾跟Diddy合作過的前助手、前度、生意拍檔、年輕玩伴、被性侵的受害者等受訪，揭開了回顧Diddy的崛起、對嘻哈音樂的影響及惡行。（Netflix）

另外，紀錄片亦提出多個驚人質疑，包括Diddy與饒舌傳奇2Pac及Biggie的死有關、剝削旗下藝人、被Diddy性虐待的對象並不只是女性、家暴歌手前度Cassie長達8年等。而紀錄片第一集播出Diddy被捕前6日的絕密片段，當時Diddy正在紐約一酒店房與律師對話，期間他一度表示：「我哋輸緊。（We are losing.）」對於紀錄片中的指控及質疑，正在服刑的Diddy透過發言人表示反對，更指「死對頭」50 Cent製作紀錄片根本是惡意抹黑及復仇。