2025回顧｜《風林火山》萬眾期待變萬箭穿心　四大關鍵由康城說起

要回顧2025年最具話題的電影，一定是《風林火山》。耗資4億港元、籌備製作長達8年、由麥浚龍執導，雲集金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂等影帝級陣容的香港犯罪鉅製，一直被視為振興港產片的新希望，亦是香港電影四大都市傳說之一。然而，這部電影在2025年從法國康城影展「午夜展映」單元首映，到同年10月在香港正式上畫的過程，卻如同一場引爆爭議的連環炸彈，票房成績更未如預期，口碑兩極，更傳出拍攝時涉及演員安全問題，由「萬眾期待」演變成「萬箭穿心」，《風林火山》這一年到底發生過甚麼事？

當日《風林火山》推出康城影展海報，都充滿話題。（《風林火山》海報）

導演麥浚龍「冷處理」宣傳

作為一部耗資巨大的商業片，宣傳往往是重中之重，但《風林火山》從康城首映，導演麥浚龍跟古天樂、梁家輝及高圓圓在當地亮相後，便一直神隱，直至香港正式上映，導演麥浚龍都異常低調，幾乎可以「全程零宣傳」來形容。這種宣傳態度讓外界感到詫異，來到香港上映，更拒絕舉行傳統首映，有指這佛系宣傳是其另類宣傳，亦有指因為在康城放映後的評價不一，有不少負評，包括指其故事破格但故事不通，又說似是一部短劇勉強剪成兩小時的電影，內容斷續等……有指導演麥浚龍未想再作回應，故索性從康城回港後，缺席宣傳。

導演麥浚龍跟古天樂、梁家輝及高圓圓在康城影展亮相後，便一直神隱，幾乎可以「全程零宣傳」來形容。（視覺中國）

電影在康城放映後，評價不一，其中有指畫面精彩但故事薄弱。（影片截圖）

被客席武指熊欣欣怒斥心理變態

在電影上映之際，曾擔任動作指導的著名武指熊欣欣，懷疑不滿自己被改銜頭做客席動作顧問，突然在社交媒體上發文，雖未指名道姓，但矛頭明顯直指麥浚龍，怒斥︰「一個不懂尊重別人的人，心理變態的人的作品，也不值得期待」，將幕後的不和與不滿情緒公開化。但隨後又有自稱劇組人員，在網上隔空回應，指在熊欣欣領導動作組初期，劇組曾「每日發生意外」，需要召喚救護車，直至更換武指由鄧瑞華接手，劇組才安心續拍。雖然事件獲澄清，但一連串的安全指控，已重創了電影的聲譽。

曾擔任《風林火山》動作指導的著名武指熊欣欣，突然在網上發文怒斥︰「一個不懂尊重別人的人，心理變態的人的作品，也不值得期待」立即引起炒作。（資料圖片）

電影中有不少動作場面。（《風林火山》劇照）

任賢齊受傷傳聞成懸案

主演之一的任賢齊（小齊）在電影宣傳物料中近乎「消失」，加劇了外界對他在片中戲份被大量刪剪的猜測，並與拍攝期間的受傷傳聞緊密掛鉤。雖然任賢齊本人曾公開澄清自己並未受傷，並讚揚導演用心，但多方爆料均指向是其替身在拍攝高危動作時發生意外，導致任賢齊在場當場翻臉，與導演產生正面衝突，更傳出與金城武一同拒絕補拍戲份。

有指拍攝時，任賢齊不滿劇組的拍攝手法，不肯再補戲，事後更傳出小齊戲份大減。（《風林火山》預告截圖）

更傳出金城武一同拒絕補拍戲份（《風林火山》劇照）

圈內人評價兩極化

作為一部籌備多年的鉅製，公映後的最終評價卻呈現出極端的兩極分化，未能達成大眾預期的「神作」標準。大多人讚其美術華麗，展現麥浚龍的視覺美學，特別是對銅鑼灣雪景實景的呈現，是一部充滿野心的作品。但另方面，敘事混亂是該片的痛點，連行內的前輩王晶、文雋都加入批評，文雋直指《風林火山》的劇本為人詬病，並笑言︰「似乎阿麥浚龍你應該返返嚟，報我哋香港電影編劇家協會嘅如何寫電影劇本，真係我覺得呢個係最抵打。」

王晶指麥浚龍如沒有其父親的財力，該片根本不會面世。（影片截圖）

而王晶直言導演不懂擅用演員，又指初版已６小時，「怎樣剪成２小時？註定失敗」，明言如沒有其父親的財力，該片根本不會面世。最後又搬出王家衛作例子︰「一個好導演要一個合理的預算裏面，把戲拍好……王家衛花5年去搞《繁花》，出來真的值那5年。你花8年去搞這個《風林火山》，出來值甚麼？」