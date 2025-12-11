黃秋生38年前舞台劇照出土　青靚白淨樣貌曝光標記輝煌生涯起點

三屆金像影帝黃秋生一直為香港影壇宗師級實力派演員，年輕時從亞視首屆藝員訓練班畢業出道後，自覺演技未達水準，因此入讀香港演藝學院表演系成為首屆畢業生，畢業後於電影電視與舞台劇三棲演出，演藝成就非凡！黃秋生作為少數活躍舞台劇的影帝級巨匠，直至近年仍幾乎隔年參與舞台劇演出，秋生今日（11日）更於社交媒體分享一張主演舞台劇的陳年造型照，令出道初年的靚仔外貌曝光，掀起多年影迷觀眾回憶殺！

三屆金像影帝黃秋生一直為香港影壇宗師級實力派演員。（葉志明 攝）

黃秋生今日於社交媒體分享一張主演舞台劇《依底帕斯王》的古裝造型照，秋生於劇中飾演男主角依底帕斯王，身披一件白色蓬鬆大衣、圍上米白色皮草與大串頸鏈，下身則為藍色長裙，雖然秋生面部化上白色妝容與藍色唇妝，但仍然可見年輕時青靚白淨、臉頰尖削的靚仔樣，加上當年標誌性的中分髮型，令不少觀眾憶起《辣手神探》年代酷似外國人的黃秋生！

黃秋生分享舞台劇《依底帕斯王》古裝造型照，於劇中飾演男主角。（黃秋生IG圖片）

黃秋生分享當年《依底帕斯王》舞台劇造型照後，吸引不少影迷粉絲讚好與留言，有女影迷大讚：「男神好型！」與此同時卻有粉絲「懶叻」拋錯書包，留言：「戀母理論的來源。」後被黃秋生本尊親自回覆糾正，霸氣以一字回應：「錯！」在古希臘悲劇傳統中，劇目《依底帕斯王》被認為是「弒父娶母」情節鼻祖，及後經佛洛伊德（Sigmund Freud）引用，分析男童愛戀母親、排斥父親的情結，因此《依底帕斯王》才成為「戀母情結」的代稱。

影迷懶叻拋錯書包，竟令黃秋生本尊親自霸氣回應！（黃秋生IG截圖）

舞台劇《依底帕斯王》當年由香港演藝學院戲劇學院製作，鍾景輝、章賀麟擔任導演，並由黃秋生、潘煒強、黃哲希及楊英偉主演，於1987年7月14日至19日在演藝學院實驗劇場公演。1987年正值黃秋生就讀演藝學院期間，當時秋生已於亞洲電視出道，並拍攝過十數部電視劇集，亦於電影處女作《花街時代》演出，38年前的珍貴照片出土，標記著黃秋生輝煌的演藝人生起點，極具紀念價值！

黃秋生早期演出《辣手神探》，樣貌青靚白淨酷似外國人！（《辣手神探》電影劇照）