家有囍事｜金句場無雙表姐毛舜筠現身　細女爆料︰媽咪同戲入一樣

由MCL戲院主辦的一呼百應金句場，會選播一系列經典電影，讓觀眾入場重溫嗌過夠。而率先放映有《家有囍事》，更令人驚喜是戲中飾演無雙表姐的毛舜筠跟囡囡一同現身，不單幫影迷簽名，仲逐一合照，相當歡欣。而細女區亦山（Jill）就第一次欣賞，並大爆戲中的媽媽同真人一樣。

毛舜筠與細女Jill，一齊欣賞33年前的經典《家有囍事》。（毛舜筠@Facebook）

毛舜筠入場跟觀眾分享拍攝趣事。（毛舜筠@Facebook）

毛舜筠昨曰（11/12）於社交平台，分享今次再度入場重溫事宜。「當年首映時我坐在戲院內，點會諗到33年後嘅今日，我會拖住個女再入戲院重溫呢部經典喜劇！」由於是金句場，現場位位都是鐵粉，個個都將對白背到滾瓜爛熟。「場內坐滿咗鐵粉，有睇咗超過五十次，甚至過百次的，有放學後覺得要入戲院睇一次的18歲年青人，有家人陪伴着坐輪椅的婆婆…🥹🥹 每一位我都在散場後跟他們續一拍照留念…」

毛舜筵與張國榮這一對，火花十足，非常精彩。（影片截圖）

你句你直頭成日講啦！（網上圖片）

呢句都實識啦！（網上圖片）

而同行的細女Jill就是第一次看這部經典，散場時巧遇彭秀慧導演，她問Jill睇完覺得點？Jill笑說︰「媽咪同戲入面嗰個一模一樣！」毛舜筠最後都覺得該活動非常開心︰「對我來說，有生之年可以同下一代一齊重溫這部經典，實在太太太開心。」

其他金句場場次

「越爛嘅牌就越俾心機打」《嚦咕嚦咕新年財》

12月13日 (SAT) 15:30 及 12月20日 (SAT) 12:30

「喂！大佬呀！你唔好咁痴線啦！」《回魂夜》

12月14日 (SUN) 12:30

「Morning Sir，周星星報到！」《逃學威龍》

12月20日 (SAT) 12:30

「小強！小強你點呀小強？」《唐伯虎點秋香》

12月17日 (WED) 19:30

＊以上場次均在K11 MCL 戲院舉行