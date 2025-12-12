湯告魯斯索爆前度F1終點揮黑白旗　黑紗纏身變中東大美人靚到絕

2025年一級方程式賽車終點站阿布扎比賽事日前完滿舉行，賽事邀請劉亦菲等大量影星名人出席觀賽，其中「邦女郎」Ana de Armas為閉幕賽事擔任終點揮旗嘉賓，負責在首名衝線後揮舞黑白格子旗，成為今屆賽事最矚目荷里活影星嘉賓！Ana de Armas早前與動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise）分手，就算前度為著名賽車狂迷，Ana仍無懼在賽場上巧遇，非常享受賽事氣氛！

Ana de Armas於賽事周末到訪一級方程式賽場，除了在觀眾席觀賽、到終點站揮旗以外，亦在賽前到訪車隊維修區。其中Ana de Armas先後參觀法拉利車隊及威廉士車隊的維修區，在兩隊戰車前留影之餘，Ana更在社交媒體上大曬與七屆一級方程式冠軍、目前效力法拉利車隊的車手咸美頓（Lewis Hamilton）的合照！

難得因為一級方程式賽車來到阿布扎比，Ana de Armas把握機會旅遊與放鬆一下，在沙漠上與家人朋友享受萬里黃沙的風光外，Ana亦參觀當地著名景點謝赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque）。由於身為女性需要在入寺時以頭紗遮蓋頭髮，於是Ana de Armas索性以一身黑紗傳統服飾入寺，化身成為中東美人，想不到於古巴土生土長的Ana竟與黑紗造型非常相襯，靚到絕兼且絲毫沒有違和感，或許往後更可以在影視作品中以同類服飾上鏡！

