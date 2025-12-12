去死吧我的愛︱史高西斯讀書會推薦珍妮花　完美演繹壓力崩潰母親

荷里活心理驚慄電影《去死吧，我的愛》（Die My Love），由蓮妮南斯（Lynne Ramsay）執導，奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）夥拍羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演，上周於香港正式上映。《去死吧，我的愛》劇情講述一對原居住在紐約的夫婦，為改變生活環境與節奏遷居至蒙大拿州鄉間，原意享受恬靜的生活卻極其枯燥孤獨，珍妮花羅倫絲飾演的妻子兼母親Grace最後受不住壓力崩潰。

珍妮花羅倫絲監製主演作品《去死吧，我的愛》上周於香港上映。（GettyImages）

《去死吧，我的愛》一對原居住在紐約的夫婦，為改變生活環境與節奏遷居至蒙大拿州鄉間。（《去死吧，我的愛》電影劇照）

鄉間恬靜的生活卻極其枯燥孤獨。（《去死吧，我的愛》電影劇照）

珍妮花羅倫絲飾演的妻子兼母親Grace最後受不住壓力崩潰。（《去死吧，我的愛》電影劇照）

《去死吧，我的愛》由現世最偉大導演之一馬田史高西斯（Martin Scorsese）擔任監製，原來製作亦起源於史高西斯。《去死吧，我的愛》由同名小說改編，史高西斯於自己舉辦的私人讀書會中，向珍妮花羅倫絲推薦此書，認為經過《媽媽！》（Mother!）的洗禮後，她能夠完美演繹該書母親女主角。羅倫絲讀畢小說後深受感動，決定自己親任監製，邀請蓮妮南斯擔任導演，一同展開電影製作。

馬田史高西斯向珍妮花羅倫絲推薦《去死吧，我的愛》原著小說。（GettyImages）

馬田史高西斯亦為《去死吧，我的愛》監製之一。（GettyImages）

馬田史高西斯看過珍妮花羅倫絲在《媽媽！》裡的演出後，認為她能夠完美演繹《去死我，我的愛》裡的媽媽女主角。（《媽媽！》電影劇照）

馬田史高西斯私人讀書會中，珍妮花羅倫絲為成員之一！（GettyImages）

珍妮花羅倫絲為演戲一向搏到盡，願意為劇情上演裸露及大膽戲份，此前提及的《媽媽！》亦不例外。《去死吧，我的愛》劇情中，珍妮花羅倫絲亦需要拍攝一場全裸戲份，更曾於接受外媒訪問時透露原來拍攝時正值懷孕：「當時我完全擺脫對外表的虛榮心，因為我正在懷孕第二胎，我還覺得『噢！大約懷孕第四五個月，應該不算太明顯吧！經驗中到第六七個月才見肚！』但原來第二胎卻與第一胎不同，於是我要擺脫所有虛榮心，我用盡所有力氣收腹，雖然因為懷孕不能節食、不能運動，但卻感受到真正的演出自由。

珍妮花羅倫絲以為第二胎與首胎一樣，豈料提早見肚。（GettyImages）