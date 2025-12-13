王晶連爆港產片恃勢凌人黑幕　冰河期努力拍戲竟被屈開工廠製盜版

香港資深喜劇導演王晶，近年常於個人影片頻道與社交媒體拍攝節目，回憶香港電影昔日光輝年代以及點評影壇目前發展。日前王晶於節目中提到香港電影上一個「冰河」低潮期，表示當年自己努力拍攝電影，希望在不斷有新戲上映時能夠帶領市場復甦，當時卻被惡意抹黑，更被捏造他開工廠製盜版CD的謠言，令他憶述時仍非常慨嘆：「每個圈子都有善和惡，但是娛樂圈比較明顯一點。」

王晶在個人頻道中再爆港產片昔日黑幕。（視覺中國）

對於電影圈曾發生的恃勢凌人事件，王晶在節目上大爆影圈黑幕，舉例李連杰於九十年代初為嘉禾拍攝《黃飛鴻》系列，當時李連杰於美國認識徐克後，來港連續拍攝《黃飛鴻》及續集《黃飛鴻之二：男兒當自強》，雖然當年票房反應極佳，然而王晶卻爆料指嘉禾遲遲未肯付清片酬，更大爆嘉禾認為：「李連杰大陸來的，沒有影響力！」因此可以拖延片酬。

李連杰於九十年代初到香港拍攝，在內地其實知名度已甚廣。（視覺中國）

李連杰主演《黃飛鴻》系列當年非常賣座！（《黃飛鴻之二：男兒當自強》電影劇照）

王晶大爆當年嘉禾認為李連杰來自內地，影響力甚微。（王晶Youtube影片截圖）

王晶接續表示，嘉禾拖延片酬的行徑與態度，當時令李連杰相當不滿，更驚動到一位江湖背景深厚的猛人，在介入事件後嘉禾才向李連杰付清片酬，並決定繼續演出第三集《黃飛鴻之三：獅王爭霸》。王晶坦言同類情況當時在香港影壇相當常見，不時遇到不良分子出資請你拍電影，但付出首期中期後就「走佬」，尾期款項經常無法收回。