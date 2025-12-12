Supergirl︱預告曝光打遍全宇宙　隔空聯乘Marvel激似銀河守護隊

DC超級英雄最新力作《Supergirl》作為今年上映的《超人》（Superman）衍生續作，由占士根（James Gunn）親任監製、Craig Gillespie執導，全新女主角Milly Alcock飾演女超人，今日（12日）終於正式推出預告片，並宣布於2026年6月26日全球上映！Milly Alcock早於《超人》電影結尾以「醉貓」之姿登場，與昔日形象差異極大，預告片曝光更多女超人遊歷宇宙的過程，令觀眾對女超人角色形象非常驚喜！

女超人於《超人》電影結尾以「醉貓」之姿登場後，終於推出個人作品《Supergirl》預告片。（《Supergirl》電影劇照）

《Supergirl》即將於2026年6月26日上映，主角女超人由Milly Alcock飾演。（GettyImages）

《Supergirl》預告片開場，女超人便乘搭一架殘舊的「太空巴士」從地球出發，令電影主要場域擴展至宇宙各個角落，而相比立志成為守護者的堂兄超人，女超人更享受派對飲酒跳舞。女超人莽撞地在太空亂闖，戰場不再侷限於地球、打遍全宇宙，片段中不乏女超人在雜亂廢墟似的星球闖禍，被一眾外星流氓圍堵並擎激光槍要脅，然而自恃擁有制霸級別的超能力，女超人仍一次又一次脫離險境。

女超人在預告片開場便乘搭太空巴士離開地球。（《Supergirl》預告截圖）

女超人擁有不少性格缺陷與陋習，喜愛派對飲酒跳舞。（《Supergirl》預告截圖）

女超人亦不時惹上麻煩，更被太空流氓以激光槍圍堵。（《Supergirl》預告截圖）

女超人自恃擁有制霸級別的超能力，一次又一次脫離險境。。（《Supergirl》預告截圖）

劇情中女超人遊歷的外星地帶，美術與外星角色設計激似對家Marvel，尤其同樣由占士根執導的《銀河守護隊》（Guardian of the Galaxy）系列，外星流氓與太空海盜「破壞者」（Ravagers）團伙非常近似。《Supergirl》預告片中曝光的氪星末日一幕，更隔空聯乘《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor：Ragnarok）結尾阿斯嘉（Asgard）陷落的畫面！

女超人裡的太空流氓，造型似曾相識。（《Supergirl》預告截圖）

《Supergirl》裡的太空流氓，與《銀河守護隊》裡的太空海盜「破壞者」一眾團伙甚相似。（《銀河守護隊2》電影劇照）

女超人預告片中亦有氪星末日的橋段。（《Supergirl》預告截圖）

氪星末日的畫面，亦與《雷神奇俠：諸神黃昏》裡阿斯嘉陷落旳情景相似。（《雷神奇俠：諸神黃昏》電影劇照）

《Supergirl》預告片革新觀眾對DC世界觀的理解與印象，一舉擺脫薩克薛達（Zack Snyder）執導的《正義聯盟》（Justice League）時代影子。電影同時亦將女超人故事軸心從守護人類、擊敗野心反派的傳統橋段，扭轉成為少女成長尋覓自我的故事，女超人充滿性格缺陷與陋習，亦奮力跨越破碎成長經歷，成為更能感染觀眾、人性化的故事。