宏福苑火災｜《29+1》花絮照見鐵皮滑梯　彭秀慧︰屬於這裡的回憶

大埔宏福苑五級大火發生至今，已導致160人死亡包括一名消防員殉職，以及79人受傷。該場火災將整個屋苑盡毀，包括給予大家凡集體回憶。宏福苑其中一個著名景點，是一個充滿80年代特色的遊樂場，屋苑極力保存設施原封不動至今，而電影《29+1》更曾在這處取景。今日（13/12）導演彭秀慧就在社交平台分享一系列劇照及拍攝時的花絮相片，並寫下︰「電影外我們也留下了屬於這裡的一些回憶。」

導演彭秀慧就在社交平台分享一系列，在宏福苑拍的劇照及花絮相片（彭秀慧＠IG）

故事講到鄭欣宜飾演的黃天樂，患上第三期乳癌，然後跟BabyJohn重遊舊地尋找回憶。（彭秀慧＠IG）

改編自同名舞台劇的電影《29+1》，於2017年5月上畫，由彭秀慧執導，周秀娜、鄭欣宜、蔡瀚億BabyJohn主演，電影描寫女生踏入三十歲心態，並融合七字頭出生一代的集體回憶。當時市場反應不俗，更為周秀娜首度衝擊金像獎女主角，而彭秀慧就憑該片贏得第37屆香港電影金像獎新晉導演獎。

除了鐵皮滑梯，毛毛蟲鐵架都好經典。（彭秀慧＠IG）

電影於2016年拍攝，其中一節講到鄭欣宜飾演的黃天樂，患上第三期乳癌，然後跟BabyJohn重遊舊地尋找回憶。而導演彭秀慧就揀選了宏福苑一個著名的舊式兒童遊樂場。彭秀慧︰「一直都記得這裡曾經是2016年我們取景的地方。要尋找有回憶味道的遊樂場不容易，這裡是首選。電影中黃天樂拍下了屬於她的回憶，電影外我們也留下了屬於這裡的一些回憶。」

這個宏福苑兒童遊樂場，保存了香港80年代的風格，最著名是一條有約兩層樓高的鐵皮滑梯，以及以毛毛蟲狀設計的攀爬鐵架，如今隨大火消失，只能在相片及電影中懷緬。